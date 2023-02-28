Бернар Анри Леви предпочитает зоны боевых действий в Украине салунам

В своем новом документальном фильме «Слава Украины» Бернар-Анри Леви, самый известный общественный интеллектуал Франции, уклоняется от огня российских снайперов в Украине, беспечно надевая пуленепробиваемую куртку цвета хаки поверх элегантного сшитого на заказ костюма.

Он взбирается на украинский военный корабль в Одессе, который бороздит Черное море в поисках российских мин, его седые волосы мягко развеваются на ветру. Он осматривает разрушенные жилые дома в Киеве, идет в окопы с украинскими солдатами в Словенске и утешает мать, чей маленький сын так травмирован войной, что перестал говорить.

Возможно, Леви легко сбросить со счетов — и многие так и поступают — как дерзкого 74-летнего военного туриста, наследника лесного состояния, играющего в героя боевиков, пока российские ракеты обрушиваются на Киев, Харьков и Мариуполь. Но вместо того, чтобы провести последние 12 месяцев в своем наполненном произведениями искусства доме на правом берегу Парижа или насладиться выходом на пенсию в своем замке 18-го века в Марракеше, Леви выдержал натиск русских военных, головокружение и то, что он называет своей естественной склонностью к грустить. Его фильм Украина.

Он сказал, что это был необходимый крик поддержки Украины в борьбе, которую он считает не чем иным, как битвой за будущее Европы, глобального либерализма и западной цивилизации.