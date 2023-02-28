Бернар Анри Леви предпочитает зоны боевых действий в Украине салунам

В своем новом документальном фильме «Слава Украины» Бернар-Анри Леви, самый известный общественный интеллектуал Франции, уклоняется от огня российских снайперов в Украине, беспечно надевая пуленепробиваемую куртку цвета хаки поверх элегантного сшитого на заказ костюма.
Он взбирается на украинский военный корабль в Одессе, который бороздит Черное море в поисках российских мин, его седые волосы мягко развеваются на ветру. Он осматривает разрушенные жилые дома в Киеве, идет в окопы с украинскими солдатами в Словенске и утешает мать, чей маленький сын так травмирован войной, что перестал говорить.
Возможно, Леви легко сбросить со счетов — и многие так и поступают — как дерзкого 74-летнего военного туриста, наследника лесного состояния, играющего в героя боевиков, пока российские ракеты обрушиваются на Киев, Харьков и Мариуполь. Но вместо того, чтобы провести последние 12 месяцев в своем наполненном произведениями искусства доме на правом берегу Парижа или насладиться выходом на пенсию в своем замке 18-го века в Марракеше, Леви выдержал натиск русских военных, головокружение и то, что он называет своей естественной склонностью к грустить. Его фильм Украина.
Он сказал, что это был необходимый крик поддержки Украины в борьбе, которую он считает не чем иным, как битвой за будущее Европы, глобального либерализма и западной цивилизации.
сказал он во время интервью в отеле Carlyle в Нью-Йорке в начале этого месяца, сбросив свой акцент на беглом английском языке с намеками на Клаузевица, Гегеля и венскую литературу.
Философ, писатель, телеведущий и кинорежиссер, Леви — квинтэссенция французского изобретения в стране, которая удовлетворяет как своих интеллектуалов, так и поп-звезд. Он настолько распространен во Франции, что известен просто как BHL, поскольку его инициалы напоминают французский бренд класса люкс. Но он также является глубоко поляризующей фигурой, которую некоторые критики высмеивают как прилежного философа или философа.
Но Леви, кажется, в стороне от критики, рассматривая свою работу как высшее призвание.
«Моральный призыв никогда не молчит для меня», — сказал Леви. «Полагаю, в какой-то момент у меня не будет сил ответить на звонок».
Премьера «Славы Украины» во Франции состоялась 22 февраля, а в ближайшие месяцы ожидается показ в США. Он был снят за последний год во время более чем 10 поездок Леви в Украину. Этот фильм (второй фильм Леви о конфликте там) получил похвалу за непоколебимое изображение ужасов войны. Влиятельный французский журнал L’Express отметил: «Без сомнения, Леви никогда не изображал и не передавал страдания и смерть с такой бескомпромиссной жестокостью и жестокостью».
Леви провел последние пять десятилетий, умоляя Запад вмешаться в кажущиеся неразрешимыми конфликты, выступая на полях сражений в таких местах, как Босния, Дарфур, Руанда, Курдистан, Афганистан и Ливия.
Но на этот раз, по его словам, ставки были гораздо выше. Он предупредил, что если президент России Владимир В.
Он заявил, что те в Конгрессе США и европейских столицах, которые жаловались, что вооружать Украину слишком дорого, были просто «дураками».
И зачем ему носить дизайнерские костюмы в зоне боевых действий? Леви объяснил, что «наряд не важен, а является одним из маленьких признаков уважения» к народу Украины.
Родившийся во французском Алжире в 1948 году в еврейской семье сефардов, Леви приобрел известность на национальной сцене Франции в 1970-х годах как длинноволосый молодой философ, выступавший против опасностей марксизма среди французских левых. Он написал десятки книг о политике, философии, иудаизме и американской идентичности. Он стал соучредителем влиятельной группы по борьбе с расизмом, стал любимцем средств массовой информации и пользовался вниманием президентов Франции.
Тем не менее, он все еще вызывал презрение. Его критиковали за откровенную поддержку Романа Полански и Доминика Стросс-Кана, которых обвиняли в сексуальном насилии над женщинами. Бельгийцы не менее восьми раз устраивали ему засады. метатель пирогов Нацеленный на восхитительных персонажей, он является предметом не менее четырех, иногда язвительных биографий. Ему часто приписывают поговорку: «Бог умер, и моя поэзия полна».
Он сказал: «Я никогда этого не говорил, это фальшивка». «Я готов найти это забавным».
Некоторые критики также подвергают сомнению его методологическую строгость. В своей книге 2010 года «О войне в философии» Леви много цитирует Жана-Батиста Ботюля, философа 20-го века и создателя школы мысли, известной как ботулизм. Но Ботул никогда не существовал и является сатирическим изобретением писателя Фредерика Пажеса. Левий в это время раскаялся и похвалил обманщика за его находчивость.
Джейд ЛиндгаардФранцузский журналист и соавтор «Самозванец: BHL в стране чудес», В критическом исследовании Леви и его работы он утверждал, что влияние Леви ослабло, отчасти потому, что он был вне связи с современными проблемами, такими как изменение климата и движение #MeToo.
«Для меня он дискредитирован, вероятно, из-за всех ошибок, которые он допустил в своем письме», — написала она в электронном письме, добавив, что его личный стиль подорвал его.
Но его защитники списывают нападки не более чем на зависть к его богатству, власти и успеху. (Он женат на актрисе и певице Ариэль Домбаль.) Говорят, что он человек, который стремится создавать и формировать историю, а не просто писать ее.
«Эти люди, которые его критикуют, — двурукие интеллектуалы, которые никогда не покидают свои парижские салоны», — сказал содиректор «Славы Украины» Марк Руссель.
Леви сказал, что его первый формирующий момент, который вдохновил его оставить позади пустые вопли своего класса, произошел, когда ему было немного за двадцать, когда он откликнулся на призыв французского писателя Андре Мальро помочь бенгальским сепаратистам, сражающимся с Пакистаном. В 1971 году он впервые отправился в Бангладеш в качестве военного корреспондента.
«В тот момент, — сказал он, — я решил попытаться что-то сделать, замарать руки реальной историей».
В 1977 году Леви написал «Варварство с человеческим лицом», в котором отвергает марксизм и маоизм. Вместо этого, по его словам, он начал принимать в качестве своей руководящей философии идею «тиккун олам», идею о том, что евреи несут ответственность за «исправление мира» посредством добрых дел.
Леви сказал, что его звездой был его отец, Андре Леви, человек, который сделал себя сам, который избежал бедности в Алжире подростком в 1930-х годах, добровольно воевал с республиканцами в Испании против Франко, прежде чем присоединиться к армии Свободной Франции и сражаться против Франции. нацисты.
Столкнувшись с перспективой боснийских сербских снайперов в Сараево, боевиков ИГИЛ в пещерах Курдистана или российских минометов в Украине, Леви сказал, что часто думал о моральном и физическом мужестве своего отца.
«Чтобы придать мне храбрости, я думаю о том, как мой отец поднялся на Монте-Кассино с группой мавританских истребителей и взял вершину», — сказал он, имея в виду кровавое сражение в Италии в 1944 году, которое предшествовало прорыву союзниками обороны Германии.
Леви сказал, что его вера в способность отдельных людей пробудить мир укрепилась во время войны в Боснии в 1990-х годах, когда он отправился в Сараево. Сначала он хотел организовать международную бригаду для помощи силам боснийских мусульман в борьбе с сербами, но решил, что будет эффективнее снять фильм. Его отец, который умолял его не ехать в Боснию, в конце концов профинансировал постановку, которая помогла привлечь внимание к зверствам сербов против мусульман.
«Босния показала мне, что идеи имеют значение, слова могут иметь значение, лиц, принимающих решения, можно убедить, а люди могут быть песчинками, которые забивают машину», — сказал Леви.
В 2011 году, примерно за две недели, Леви сыграл решающую роль в том, чтобы убедить президента Николя Саркози вмешаться в Ливию, помогая Франции, США и НАТО поддержать зарождающуюся оппозиционную группу и вести войну, которая помогла свержение ливийского лидера Муаммара Каддафи.
По словам Леви, вмешательство в дела Ливии было «правильным поступком». Но некоторые критики этого шага отмечают, что Ливия с тех пор погрузилась в хаос.
Хотя Леви тесно связан с Францией, он сказал, что его выдающимися образцами для подражания были Эрнест Хемингуэй, физически внушительный боевик, который освещал Гражданскую войну в Испании, и Ф. Скотт Фицджеральд, король эпохи джаза в Париже 1920-х годов. .
Он сказал: «Мне нравится думать ногами, руками, легкими, телом».
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