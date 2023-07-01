Бернс: Вооруженный мятеж показывает ущерб, который Путин нанес России

[1/2] Вид на обломки сбитого российского военного самолета, предположительно сбитого силами Вагнера, в поле возле Божевки, Воронежская область, Россия, 24 июня 2023 г., на этом скриншоте из видео в социальных сетях, полученного Reuters.

Бёрнс: Восстание было вызовом русскому государству

Соединенные Штаты не участвовали в восстании – директор ЦРУ

Бернс: Пригожин раскритиковал войну и старших офицеров

Бёрнс: Недовольство разрушит Кремль

ЦРУ наращивает усилия по вербовке в России

1 июля (Рейтер) — Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в субботу, что вооруженный мятеж лидера наемников Евгения Пригожина, бросивший вызов российскому государству, продемонстрировал разрушительное воздействие войны президента Владимира Путина на Украине.

На этой неделе Путин поблагодарил военных и силы безопасности за то, что они предотвратили то, что, по его словам, могло перерасти в гражданскую войну, и сравнил восстание с хаосом, который вверг Россию в две революции в 1917 году.

В течение нескольких месяцев Пригожин открыто оскорблял высших военных Путина, используя различные грубые оскорбления и тюремный сленг, которые шокировали высокопоставленных российских чиновников, но которые Путин публично оставил без ответа.

«Удивительно, что Пригожин предварил свои действия резким осуждением ложного обоснования Кремля вторжения в Украину и поведения российского военного руководства в войне», — сказал Бернс в лекции перед британской некоммерческой организацией Ditchley Foundation. В центре внимания американо-британские отношения — в Оксфордшире, Англия.

«Воздействие этих слов и этих действий будет ощущаться еще какое-то время — яркое напоминание о разрушительном воздействии путинской войны на его общество и его систему».

Бернс, который с 2005 по 2008 год был послом США в России, а в 2021 году был назначен директором ЦРУ, назвал мятеж Пригожина «вооруженным вызовом российскому государству».

Он сказал, что восстание является «внутренним делом России, в котором Соединенные Штаты участвовали и не будут играть никакой роли».

Заключив неделю назад соглашение о прекращении повстанческого движения, Кремль старается сохранять спокойствие.70-летний Путин обсуждает развитие туризма, встречается с толпой в Дагестане и обсуждает идеи экономического развития.

Вербовка ЦРУ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, что Россия станет сильнее после неудавшегося мятежа, поэтому нет необходимости беспокоиться о стабильности крупнейшей в мире ядерной державы.

Но Бернс сказал, что война действительно стала стратегическим провалом для России, обнажив ее военную слабость и нанеся ущерб российской экономике на долгие годы, в то время как военный альянс НАТО становился все больше и сильнее.

Бернс сказал, что будущее России как младшего партнера и экономической колонии Китая «определяется ошибками Путина».

Он сказал, что недовольство России войной на Украине создает редкую возможность для вербовки шпионов — и что ЦРУ этого не упустит.

«Недовольство войной будет и впредь подрывать лидерство России, сидящей на диете из государственной пропаганды и репрессий», — сказал Бернс.

«Это недовольство создает для нас в ЦРУ возможность, которая выпадает раз в поколение — по сути, это служба разведки. Мы не позволяем ей пропадать даром».

В мае Кремль заявил, что его агентства отслеживают шпионскую деятельность Запада после того, как ЦРУ опубликовало видео, призывающее россиян общаться через защищенный интернет-канал.

Короткое русскоязычное видео сопровождалось текстом, в котором говорилось, что агентство хотело услышать от военных, специалистов разведки, дипломатов, ученых и людей, обладающих информацией о российской экономике и ее руководстве.

(Отчетность Джея Фолконбриджа). Монтаж Эндрю Коуторна и Дэвида Холмса

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