Беседа профессора Ханнингтона о науке: шов и клей для хирургии | Стили жизни

Википедия говорит, что слово кетгут происходит от термина китгут или kitstring (струна, используемая в наборе или скрипке). Для установления рекордов, большинство производимых сегодня поездов заканчиваются на струнах скрипки, хотя все больше компаний, таких как Pirastro, заменяют «внутренности животных» синтетическими волокнами.
К 1887 году первые нити, которые начали массово производиться, все еще делались из волокон животного происхождения, но в основном с помощью машин, которые обеспечивали стерильный шовный материал, который положил начало современной антисептической хирургии.
Для обеспечения гигиены фитиль перед заполнением вымачивали в ванне с углекислотой.
Это дало оперирующему хирургу уверенность в том, что разрез или разрез будут как можно более свободными от микробов. К 1920-м годам шотландский фармацевт Джордж Мейерсон, который руководил компанией по производству ниток, разработал иглу без ушка с одной нитью материала, предварительно продетой через заднюю часть иглы. Это изобретение значительно уменьшило повреждение тканей, вызванное протягиванием двойных швов через кожу, как с ушной иглой.
После войны Johnson & Johnson приобрела Merson и расширила деятельность, переименовав ее в Ethicon Inc. В 1960 году Ethicon представила новую форму стерилизации швейных волокон, бомбардируя их гамма-излучением после запечатывания продукта внутри упаковки, обеспечивая полную очистку системы от бактерий.
30 января 1998 года медицинский консультативный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов единогласно выиграл новый клей Dermabond, способный заменять болезненные швы. Это был первый подобный продукт в США. Производитель Closure Medical сказал, что Dermabond может быстро закрыть некоторые раны без необходимости наложения болезненных швов, а с помощью Dermabond рана может оставаться закрытой, стерильной и гибкой во время заживления.
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