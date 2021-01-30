Беседа профессора Ханнингтона о науке: шов и клей для хирургии | Стили жизни

Википедия говорит, что слово кетгут происходит от термина китгут или kitstring (струна, используемая в наборе или скрипке). Для установления рекордов, большинство производимых сегодня поездов заканчиваются на струнах скрипки, хотя все больше компаний, таких как Pirastro, заменяют «внутренности животных» синтетическими волокнами.

К 1887 году первые нити, которые начали массово производиться, все еще делались из волокон животного происхождения, но в основном с помощью машин, которые обеспечивали стерильный шовный материал, который положил начало современной антисептической хирургии.

Для обеспечения гигиены фитиль перед заполнением вымачивали в ванне с углекислотой.

Это дало оперирующему хирургу уверенность в том, что разрез или разрез будут как можно более свободными от микробов. К 1920-м годам шотландский фармацевт Джордж Мейерсон, который руководил компанией по производству ниток, разработал иглу без ушка с одной нитью материала, предварительно продетой через заднюю часть иглы. Это изобретение значительно уменьшило повреждение тканей, вызванное протягиванием двойных швов через кожу, как с ушной иглой.

После войны Johnson & Johnson приобрела Merson и расширила деятельность, переименовав ее в Ethicon Inc. В 1960 году Ethicon представила новую форму стерилизации швейных волокон, бомбардируя их гамма-излучением после запечатывания продукта внутри упаковки, обеспечивая полную очистку системы от бактерий.