Бескомпромиссные российские советники, прислушивающиеся к Путину

МОСКВА — Запад легализует браки между людьми и животными. Лидеры Украины такие же плохие, как Гитлер, а националисты страны — «нелюди».
Таковы взгляды в ближайшем окружении президента Владимира В., среди высших должностных лиц российских силовых структур, которые, вероятно, будут сидеть за столом переговоров, когда их лидер будет решать, начинать ли открытую войну против Украины.
В комментариях, опубликованных российскими средствами массовой информации в прошлом году, эти влиятельные люди — в основном родившиеся в Советском Союзе 1950-х годов, как г-н. Путин занял еще более реакционную позицию, чем их президент, что свидетельствует о более жесткой линии, которую Кремль занимает, обостряя свою борьбу с предполагаемыми врагами внутри страны и за рубежом.
Подъем силовиков на президентской орбите прослеживается по следам г. Эволюция Путина от молодого лидера, который демонстрировал дружелюбное отношение к Западу в начале 2000-х годов, окружая себя советниками, среди которых были видные либералы, до человека, который сейчас косвенно угрожает развязать большую войну в Европе.
Это также история многолетней борьбы Кремля за создание идеологии, которая поддержит г-на Путина. Правление Путина: такое, которое опирается на образ Запада как врага, Украины как угрозы и России как оплота «традиционных ценностей».
«Это попытка коллективно сформировать контридеологию, поскольку у Путина нет определения», — сказал Константин Ремчуков, редактор московской газеты, имеющий связи в Кремле, о том, что он назвал «консервативно-реакционным» мировоззрением российской элиты безопасности. . «Ключевой постулат — все против России».
Никто точно не знает, как г. Путин принимает свои решения или кого он слушает больше всего, когда он обдумывает свои следующие шаги. По словам Кремля, российский президент изучает письменные ответы, которые Соединенные Штаты и НАТО передали Москве на прошлой неделе, относительно ее требований безопасности, включая гарантии того, что Украина никогда не станет членом НАТО.
В пятницу Кремль заявил, что реакция Запада не касается самых серьезных опасений России в области безопасности. Но г. Сам Путин хранит молчание, избегая публичных комментариев по Украине с декабря, несмотря на почти ежедневное появление перед камерой.
Это оставляет ястребов вокруг него, чтобы предложить подсказки к его мышлению. Некоторые из них впервые встретились с Г. Путин работал с ним в советском КГБ, и западные официальные лица обвиняли его в том, что он руководил убийствами, операциями влияния и жестокими военными действиями, которые помогли Кремлю отдалиться от Европы и Соединенных Штатов.
Мистер. Путин известен тем, что потакает вводящим в заблуждение антизападным клише, но его главный советник по национальной безопасности Николай Патрушев поддерживает их с еще большим рвением. Мистер. Путин рисует образ врагов, стремящихся фальсифицировать славное прошлое России, но глава его внешней разведки Сергей Нарышкин считает борьбу за историю своим особым приоритетом.
Понять отношения России с Западом
Напряженность между регионами вызвана тем, что президент России Владимир Путин готов пойти на геополитический риск и отстаивать свои требования.
Мистер. Путин принял более широкое участие государства в экономике, но его министр обороны Сергей К. Шойгу довел эту тенденцию до крайности, развернув огромные усилия государства по строительству новых городов в Сибири.
«Какая-то машина времени возвращает нас в худшие годы гитлеровской оккупации. В этом месяце Нарышкин сказал об Украине, назвав ее прозападное правительство «настоящей диктатурой». Он открывал в Москве выставку «Нарушения прав человека в Украине».
Мистер. Шойгу в прошлом месяце называется Украинские националисты «нелюди». Мистер. Патрушев описал «русофобию» в Украине как результат западной пропагандистской кампании, восходящей к завистливым европейским книжникам, которые очерняли Ивана Грозного.
«Им не нравилось, что русский царь не признавал их политического и морального лидерства. Патрушев сказал тирана 16-го века, известного своей устрашающей тайной полицией.
Теперь, как г. Путин взвешивает, насколько поднять ставки в Украине, вопрос в том, насколько он придерживается конспиративного мышления своих ястребов. В Москве некоторые аналитики по-прежнему видят в г-не Прагматичную жилку. Вставить. Он взвешивает недовольство и паранойю, распространяемую такими доверенными лицами, как мистер Уайт. Патрушева, говорят они, против более трезвого мнения таких людей, как премьер-министр Михаил Мишустин, технократ, которому поручено поддерживать работу экономики.
«Эти люди — консервативные радикалы, — сказал г-н Ремчуков, руководивший предвыборной кампанией мэра Москвы в 2018 г. Бывший глава администрации Путина. «Может быть, это и консервативный центр, но Путин в центре».
Однако многие признаки указывают на усиление влияния «радикалов». Очевидные изменения произошли внутри России, где за отравлением лидера оппозиции Алексея А. Навального в 2020 году последовали далеко идущие репрессии в прошлом году в отношении средств массовой информации и даже ученых. Западные официальные лица заявили, что М. Навальный был отравлен российским правительством, но г. Нарышкин, глава внешней разведки, описал отравление как спланированное западными агентами, ищущими «жертвенную жертву», чтобы помочь свергнуть г-на Трампа. Вставить.
Работая над подавлением инакомыслия, бескомпромиссные сотрудники службы безопасности также находятся в авангарде поддержки «традиционных ценностей» как лучшей альтернативы России морально разлагающемуся Западу. Телеканал недавно был оштрафован за показ мужчины с длинными волосами и накрашенными ногтями — «не соответствующего образу мужчины традиционной сексуальной ориентации». Два блогера были желание до 10 месяцев в тюрьме за фото сексуального характера перед церковью Св. Собор Василия Блаженного.
«Отца и мать переименовывают в родителей номер один и два», — сказал он. Об этом Патрушев заявил в сентябре. интервью, описывая «иностранные» ценности Запада. «Они хотят дать детям право самим определять свой пол, и кое-где дошли до того, что легализовали браки с животными».
Поймите эскалацию десятков из-за Украины
Мистер. Путин повторил фразу о «родителях номер один и два» в внешний вид месяц спустя, но не включил зоофилию.
По мере того, как российские войска стягиваются к Украине, становится очевидным еще один элемент идеологии силовиков: прославление советского прошлого. Мистер. Патрушев сказал, что распад Советского Союза «полностью развязал руки западной неолиберальной элите», позволив ей навязать миру свои нетрадиционные ценности. Он и его коллеги рассматривают Россию как страну, которой суждено вернуть себе этот статус оплота против Запада, а Украина и другие постсоветские страны принадлежат законной сфере влияния Москвы.
«Это одно из самых темных течений русского национализма, помноженное на империализм», — сказал Андрей Колесников, старший научный сотрудник аналитического центра Московского центра Карнеги. По его словам, цель российской спецслужбы — «восстановление империи».
Мистер. Сам Путин назвал распад Советского Союза «геополитической катастрофой». Но он также обращался за советом к ряду чиновников, в том числе с либеральными взглядами. Теперь эти чиновники в значительной степени вытеснены из правительства, в то время как технократы, такие как г. Мишустин почти никогда не высказывается по вопросам, выходящим за рамки их непосредственной зоны ответственности.
Остается класс элитных сотрудников службы безопасности, известных под общим названием «силовики», многие из которых, как г-н Патрушев, г. Нарышкин и Александр Бортников, глава российской внутренней разведки, работали в КГБ вместе с г-ном Вставить.
Их влияние выходит далеко за рамки вопросов безопасности. Патрушев, заядлый волейболист, возглавляет Федерацию волейбола России, а его сын является министром сельского хозяйства. Мистер. Нарышкин курирует Российское историческое общество, помогая возглавить работу по прославлению — и, как говорят критики, обелению — прошлого России. Мистер. Министр обороны Шойгу потакает. Интерес Путина к природе как президента Русского географического общества Путин на очередных каникулах в сибирских лесах.
Аналитики говорят, что для этих чиновников рост напряженности в отношениях с Западом — это хорошо, поскольку они увеличивают свое влияние в правящей элите.
«Нарастающая конфронтация и санкции не пугают силовиков, а, наоборот, открывают для них больше возможностей», — Татьяна Становая, основатель политико-аналитической фирмы «Р. Политика», написал недавно.
Российские аналитики теперь задаются вопросом, действительно ли г. У Путина осталось достаточно прагматичной жилки, чтобы избежать открытой войны с Украиной. Закрытие в прошлом месяце в России московской правозащитной организации «Мемориал Интернэшнл», которая давно злила российские службы безопасности за раскрытие преступлений советской тайной полиции, стало еще одним шагом со стороны г-на Трампа. Путина к мнению силовиков.
Но санкции Запада в связи с вторжением в Украину могут иметь далеко идущие последствия, как показал погрузиться на российском фондовом рынке на фоне опасений войны в последние недели. А военные последствия могут привести к непредсказуемым последствиям во внутренней политике и запятнать г. Наследие Путина.
«Если у нас будет война с Украиной и братоубийственная смерть, то это будет все, чем его будут помнить», — сказал он. Об этом сообщил редактор газеты Ремчуков. — Он не может понять, какой это грех.
С репортажами выступили Алина Лобзина, Хава Хасмагомадова и Олег Мацнев.
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