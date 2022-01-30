МОСКВА — Запад легализует браки между людьми и животными. Лидеры Украины такие же плохие, как Гитлер, а националисты страны — «нелюди».

Таковы взгляды в ближайшем окружении президента Владимира В., среди высших должностных лиц российских силовых структур, которые, вероятно, будут сидеть за столом переговоров, когда их лидер будет решать, начинать ли открытую войну против Украины.

В комментариях, опубликованных российскими средствами массовой информации в прошлом году, эти влиятельные люди — в основном родившиеся в Советском Союзе 1950-х годов, как г-н. Путин занял еще более реакционную позицию, чем их президент, что свидетельствует о более жесткой линии, которую Кремль занимает, обостряя свою борьбу с предполагаемыми врагами внутри страны и за рубежом.

Подъем силовиков на президентской орбите прослеживается по следам г. Эволюция Путина от молодого лидера, который демонстрировал дружелюбное отношение к Западу в начале 2000-х годов, окружая себя советниками, среди которых были видные либералы, до человека, который сейчас косвенно угрожает развязать большую войну в Европе.