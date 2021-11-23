Бесконечная кража флага дикая аура окупается

Скриншот : 343 отрасли

Впервые за десятилетие Привет Это снова волшебство. Halo 4 А также 5 Они были хороши, но им в значительной степени не хватало магии, которая определяла предыдущие игры: фирменный коктейль из противоположных приемов, которые окрашивают ваше зрение в красный цвет и заставляют вас смеяться так сильно, что у вас болят легкие. бесконечная аура Он до сих пор справился с миксом, что можно увидеть в одном клипе, снятом Twitch Streamer. Бог призвал. Вам действительно нужно увидеть это, чтобы поверить в это:

Вы можете пофантазировать ?! Если бы я был в другой команде, я бы очень расстроился! Я тоже буду смеяться над своей задницей.

Итак, что, черт возьми, здесь произошло? NadeGod и его товарищи по команде играют матч Capture the Flag на Highpower, одном из трех уровней, на которых в настоящее время можно играть в большой командной битве. В Highpower машина Wasp — кстати, самолет с небольшими пушками, который должен работать на малой мощности — генерирует с перебоями, но в нем есть место только для одного человека. Они прыгнули, — сказали с этим товарищи по команде NadeGod в аду, и, продемонстрировав олимпийское мастерство, они фактически остались на месте.

Здесь все сразу же падает с рельсов: вместо того, чтобы оставаться в пределах Highpower, трио вращается вокруг задней части карты, чтобы оказаться за вражеской базой, которая просто так оказывается незанятой. Один из них прыгает, хватает флаг и снова прыгает. Затем NadeGod стреляет в остальных на обратном пути на базу, после чего его товарищ по команде получает очки.

Я расхохотался.

На прошлой неделе, к 20-летию разработчика Xbox от Microsoft. Выпущен сюрприз 343 Industries бесконечная аураМногопользовательский режим, пусть и в стадии бета-тестирования. (бесконечная аураМногопользовательский режим есть и будет бесплатным.) Полная версия игры, включая ее кампанию с премиальной ценой, должна выйти 8 декабря на Xbox и ПК и будет включена в библиотеку Xbox Game Pass.

Если бы игроки уже начали подобную темную магию, целые недели назад бесконечная аура Официально выпущенный, я не могу дождаться, чтобы увидеть, что будут делать волшебные игроки, когда вся игра закончится.