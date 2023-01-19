Бесконечные споры о стимуляторах роста

Комиссия Codex Alimentarius вряд ли станет предметом обсуждения на коктейльных вечеринках. Однако ее решения затрагивают миллионы людей.

Этот межправительственный орган, основанный в 1960-х годах Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), разрабатывает научно обоснованные стандарты во всех аспектах безопасности пищевых продуктов, таких как маркировка, максимально допустимые уровни остатков (MRL) для пестицидов в продукты питания и методы отбора проб. В настоящее время его членский состав составляет 189 членов.

Хотя стандарты Codex Alimentarius не являются обязательными, они являются авторитетным справочником по практике безопасности пищевых продуктов во всем мире. Кроме того, его обычно принимают небольшие страны, у которых нет бюджета для проведения независимых исследований или достаточных возможностей для тестирования импортируемых продуктов питания. Большинство решений Кодекса принимаются группой подкомитетов, которые рассматривают научные данные и обсуждают их на основе консенсуса.

Однако в случае с максимальными побочными эффектами Зилпатерола этот обычно плавный процесс все же задерживается почти на 10 лет.

Зилпатерол — ветеринарный препарат, используемый в качестве усилителя роста говядины. Улучшает метаболизм животного, помогая более эффективно преобразовывать корм в мышцы. В 2015 году Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA) вынес рекомендацию по ограничениям остаточного содержания зилпатерола в мясе. Однако консенсуса по его принятию достичь не удалось из-за глубоких разногласий между двумя фронтами.

Стране, состоящей из Европейского Союза, Индии, Китая и Российской Федерации, а также других более мелких стран в сфере их влияния, запрещено использовать Зилпатерол и импортировать обработанную им говядину. Стороны, выступающие против зилпатерола, не только оспаривают предложенные MRL, но и вообще возражают против использования препарата, утверждая, что данных о его воздействии на человека недостаточно, чтобы сделать обоснованный вывод, и что он может оказывать неблагоприятное воздействие на животных. Здоровье тоже.

Спор вокруг зилпатерола — последняя глава в 40-летнем споре между Соединенными Штатами и Европейским союзом по поводу усилителей роста.

Фронт прозилпатерола, где препарат широко используется, состоит из экспортеров продуктов питания, таких как США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и страны Латинской Америки, все из которых утверждают, что научная оценка JECFA является надежной и что животные проблема благосостояния, хотя и важна, не имеет границ. Как импортеры продовольствия, африканские страны также выступают за его внедрение.

Причина этой давней вражды так же связана с коммерцией, как и с наукой.

«С 1990-х годов Кодекс Алиментариус стал более политическим, — говорит Элизабет Смит, профессор политологии Университета Конкордия в Эдмонтоне. Ситуация изменилась в 1994 г., когда Всемирная торговая организация решила, что стандарты Кодекса будут использоваться для определения того, следует ли считать меры, ограничивающие импорт продуктов питания, законными или протекционистскими. В результате стратегия различных членов Кодекса состоит в том, чтобы привести стандарты в соответствие со своими уставами, патриотизмом».

Этот спор по поводу зилпатерола — лишь последняя глава в 40-летнем споре между Соединенными Штатами и Европейским Союзом по поводу усилителей роста. Все началось в начале 1980-х годов, когда Европейский союз (тогда известный как Европейское экономическое сообщество) утвердил ряд правил, запрещающих гормоны в мясе. Однако эта позиция противоречила Кодексу Алиментариус, который разрешает их использование в соответствии с определенными критериями.

В 1990-х годах эмбарго подготовило почву для официального спора с ВТО: «США вели битву из-за эмбарго ЕС около 15 лет и в конечном итоге победили, что означало, что им было позволено принять ответные меры против других европейских товаров», — сказал Смит. . «Несмотря на это, ЕС никогда не менял своих стандартов, и запрет все еще в силе».

Вторая большая битва развернулась из-за рактопамина, препарата, похожего на зилпатерол, который также был запрещен Европейским союзом и его союзниками: «Когда в 2012 году были приняты MRL для рактопамина, уровень разногласий и недоверия был таким, что комитету пришлось прибегнуть к секрет, который закончился 69 голосами за и 67 против», — сказал Смит. Сразу после голосования делегат ЕС встал и заявил, что что бы ни говорила Конституция, они абсолютно не намерены одобрять ввоз мяса с этими остатками наркотиков. Китай и Россия последовали их примеру. И снова США имели право оспорить запрет в ВТО. мире, но так и не сделали. Я думаю, они правильно рассудили, что это будет бессмысленно, учитывая то, что произошло с гормонами».

Последнее кольцо вокруг зилпатерола было раскрыто в конце ноября, когда Комиссия Codex Alimentarius проголосовала за то, чтобы перенести предложенные пределы остаточного содержания на пятый этап процесса принятия. Это означает, что перед окончательным голосованием будет проведен финальный раунд обсуждений. Теперь у двух фронтов есть дополнительный год, чтобы прийти к соглашению перед конфронтацией на следующей встрече в 2023 году.