Беспилотник вызвал пожар в нефтехранилище в Крыму

Назначенный Москвой губернатор города-порта Севастополь на Черноморском полуострове Михаил Развогаев опубликовал в своем Telegram-канале видео и фотографии пожара.

По словам Разовугаева, пожар получил наивысшую оценку по сложности тушения.

Он не уточнил, был ли беспилотник, вызвавший пожар, украинским. Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году, что в большинстве стран мира считается незаконным. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна стремится вернуть полуостров во время нынешнего полномасштабного российского вторжения.

Инцидент произошел на следующий день после того, как Россия запустила более 20 крылатых ракет и два беспилотника по территории Украины, в результате чего погибли по меньшей мере 23 человека. Почти все пострадавшие погибли при попадании двух ракет в жилой дом. Среди погибших было трое детей.

Разовугаев заявил, что возгорание цистерны не привело к человеческим жертвам и не помешает подвозу топлива в Севастополь.

Город регулярно подвергается атакам дронов, особенно в последние недели.

Ранее на этой неделе Развогаев сообщил, что российские военные уничтожили украинский беспилотник, который пытался атаковать порт, и еще один взорвался, выбив окна в нескольких жилых домах, но не причинив никакого другого ущерба.

Украинские официальные лица не сразу прокомментировали возгорание цистерны с нефтью. После предыдущих атак на Крым Киев обычно воздерживался от публичных заявлений об ответственности, но утверждал, что страна имеет право нанести удар по любой цели в ответ на российскую агрессию.