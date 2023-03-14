Беспилотник российско-индийской команды отправится на Марс

Дроны вскоре отправятся на Марс и будут искать признаки живого, делать снимки и выполнять другие задачи. Его разрабатывает совместная российско-индийская команда.



«Наш проект называется «Самолет дальнего действия для исследования Марса». Он позволяет исследовать сразу несколько локаций, а это значительно повышает шансы на получение важной научной информации в плане поиска форм жизни», Он сказал Джахед Джаришдоцент Авиационного института МНИУ, автор и руководитель проекта.

Пустая атмосфера, никакой механики и никакой взлетно-посадочной полосы на всю планету: условия Марса — настоящий конструкторский вызов.



«Мы играем с геометрией, улучшаем и рассматриваем различные типы аэродинамических схем, а также различные варианты трансмиссии», — сказал он. Он сказал Елена КарповичУчастник проекта.

По словам разработчиков, электросистема с аккумуляторами и солнечными панелями выглядит на данный момент лучше всего.

В настоящее время ученые работают над реальными прототипами. Один из них позволяет прочувствовать необычный люкс во всех его нюансах. Именно здесь машина будущего будет иметь свои двигатели и пропеллеры буквально повсюду. Изготовление таких моделей – не прихоть, а необходимость. Компьютерного моделирования в полете недостаточно. Много данных приходится получать практически — в аэродинамической трубе.

Например, решением принципиальной проблемы обеспечения путевой устойчивости самолета с коробчатым крылом стал кольцевой кожух винта в задней части фюзеляжа БПЛА. Проблема возникла из-за малой длины машины, габариты которой ограничивались грузовым отсеком ракеты-носителя. Проект находится в разработке с 2021 года. Появление летающей модели, говоря профессиональным языком — техническая демонстрация, намечено на конец 2024 года.



картина: Брикс ТВ