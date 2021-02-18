science

Беспилотный российский грузовой корабль пристыковался к Международной космической станции

19 февраля, 2021
Marfa Fedoroa

Корабль “Прогресс МС-16” доставил на орбитальную позицию воду, топливо и другие материалы.

В среду российский беспилотный грузовой корабль пришвартовался к Международной космической станции с большим количеством припасов.

Корабль “Прогресс МС-16”, вылетевший в понедельник с арендованного у России космодрома Байконур в Казахстане, доставил на орбитальную позицию воду, топливо и другие материалы.

Бригада станции направила судно в ручную стыковку к терминалу в 06:27 по Гринвичу (11:57 по индийскому времени) после неисправности в последнюю минуту в автоматизированной системе швартовки.

Сейчас космической станцией управляют Кейт Робинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер из НАСА. Японское агентство аэрокосмических исследований, астронавт Соиси Ногучи; Сергей Рыжиков и Сергей Кудд Сверешков из Роскосмоса.

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