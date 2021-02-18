Беспилотный российский грузовой корабль пристыковался к Международной космической станции

Корабль “Прогресс МС-16” доставил на орбитальную позицию воду, топливо и другие материалы.
В среду российский беспилотный грузовой корабль пришвартовался к Международной космической станции с большим количеством припасов.
Корабль “Прогресс МС-16”, вылетевший в понедельник с арендованного у России космодрома Байконур в Казахстане, доставил на орбитальную позицию воду, топливо и другие материалы.
Бригада станции направила судно в ручную стыковку к терминалу в 06:27 по Гринвичу (11:57 по индийскому времени) после неисправности в последнюю минуту в автоматизированной системе швартовки.
Сейчас космической станцией управляют Кейт Робинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер из НАСА. Японское агентство аэрокосмических исследований, астронавт Соиси Ногучи; Сергей Рыжиков и Сергей Кудд Сверешков из Роскосмоса.
Письмо редактора
Дорогой читатель,
Мы были в курсе событий, касающихся событий в Индии и мире, которые влияют на наше здоровье, благополучие, жизнь и средства к существованию в эти трудные времена. Чтобы обеспечить широкую публикацию новостей, представляющих общественный интерес, мы увеличили количество свободно читаемых статей и продлили бесплатные пробные периоды. Однако у нас есть запрос о том, кто может подписаться: пожалуйста. Поскольку мы боремся с дезинформацией и дезинформацией и продолжаем идти в ногу с событиями, нам необходимо выделять больше ресурсов на операции по сбору новостей. Мы обещаем предоставлять высококачественную журналистику, свободную от личных интересов и политической пропаганды.
Поддержка качества печати
Письмо редактора
Уважаемый подписчик,
Спасибо!
Ваша поддержка нашей прессы неоценима. Это поддержка правды и справедливости в прессе. Мы помогали быть в курсе событий и происшествий.
Индус всегда защищал общественные интересы прессы. В это непростое время становится очень важным, чтобы у нас был доступ к информации, которая влияет на наше здоровье, благополучие, жизнь и средства к существованию. Как подписчик, вы являетесь не только бенефициаром нашей работы, но и ее участником.
Здесь мы также подтверждаем обещание, что наша команда репортеров, редакторов, проверщиков фактов, дизайнеров и фотографов будет предоставлять высококачественную журналистику, свободную от личных интересов и политической пропаганды.
Суреш Намбатх