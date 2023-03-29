Беспилотный российский космический корабль с утечкой охлаждающей жидкости благополучно приземлился

Москва: русский космос Он благополучно вернулся в капсулу Земля Без экипажа во вторник, спустя несколько месяцев после того, как на орбите произошла утечка охлаждающей жидкости.
В декабре произошла утечка охлаждающей жидкости корабля «Союз МС-22» во время его соединения с Международной космической станцией. Российские космические чиновники обвинили в утечке небольшой метеорит, который пробил внешний радиатор космического корабля. В прошлом месяце они выпустили пустую сменную капсулу, чтобы она служила спасательной шлюпкой для экипажа.
Поврежденная капсула благополучно приземлилась во вторник под полосатым парашютом в степях Казахстана, приземлившись, как и было запланировано, в 17:45 (7:45 утра по восточному поясному времени) в 147 километрах (91 миле) к юго-востоку от Джезказгана под ясным голубым небом.
Космические чиновники решили, что это будет слишком рискованно НАСАФрэнк Рубио, россиянин Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин вернулись на «Союз» в марте, как и планировалось изначально, поскольку без охлаждающей жидкости температура в кабине резко возрастет, что может привести к повреждению компьютеров и другого оборудования и подвергнуть адекватный экипаж чрезмерному нагреву.
Все три были запущены в сентябре в рамках шестимесячной миссии на Международную космическую станцию. Теперь они должны вернуться на Землю в сентябре на новом корабле «Союз», который прибыл на аванпост в прошлом месяце без кого-либо на борту, что означает, что трио проведет год на орбите.
Также на станции находятся астронавты НАСА. Стивен Боуэн И Вуди ХобургИ Султан Аль-Неяди в Эмиратах, и россиянин Андрей Видяев.
Аналогичная утечка охлаждающей жидкости была обнаружена в феврале на российском грузовом корабле «Прогресс МС-21», пришвартованном к космической станции, что вызвало подозрения в производственном браке. Российская космическая компания «Роскосмос» после проверки исключила какие-либо дефекты и пришла к выводу, что обе аварии были вызваны ударами метеоритов.
В декабре произошла утечка охлаждающей жидкости корабля «Союз МС-22» во время его соединения с Международной космической станцией. Российские космические чиновники обвинили в утечке небольшой метеорит, который пробил внешний радиатор космического корабля. В прошлом месяце они выпустили пустую сменную капсулу, чтобы она служила спасательной шлюпкой для экипажа.
Поврежденная капсула благополучно приземлилась во вторник под полосатым парашютом в степях Казахстана, приземлившись, как и было запланировано, в 17:45 (7:45 утра по восточному поясному времени) в 147 километрах (91 миле) к юго-востоку от Джезказгана под ясным голубым небом.
Космические чиновники решили, что это будет слишком рискованно НАСАФрэнк Рубио, россиянин Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин вернулись на «Союз» в марте, как и планировалось изначально, поскольку без охлаждающей жидкости температура в кабине резко возрастет, что может привести к повреждению компьютеров и другого оборудования и подвергнуть адекватный экипаж чрезмерному нагреву.
Все три были запущены в сентябре в рамках шестимесячной миссии на Международную космическую станцию. Теперь они должны вернуться на Землю в сентябре на новом корабле «Союз», который прибыл на аванпост в прошлом месяце без кого-либо на борту, что означает, что трио проведет год на орбите.
Также на станции находятся астронавты НАСА. Стивен Боуэн И Вуди ХобургИ Султан Аль-Неяди в Эмиратах, и россиянин Андрей Видяев.
Аналогичная утечка охлаждающей жидкости была обнаружена в феврале на российском грузовом корабле «Прогресс МС-21», пришвартованном к космической станции, что вызвало подозрения в производственном браке. Российская космическая компания «Роскосмос» после проверки исключила какие-либо дефекты и пришла к выводу, что обе аварии были вызваны ударами метеоритов.
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