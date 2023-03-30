Беспилотный российский космический корабль с утечкой охлаждающей жидкости благополучно приземлился

Российский космический корабль благополучно вернулся на Землю без экипажа через несколько месяцев после того, как на орбите произошла утечка охлаждающей жидкости.

Российская космическая капсула благополучно вернулась на Землю без экипажа во вторник, спустя несколько месяцев после того, как на орбите произошла утечка хладагента.

В декабре произошла утечка охлаждающей жидкости корабля «Союз МС-22» во время его соединения с Международной космической станцией. Российские космические чиновники обвинили в утечке небольшой метеорит, который пробил внешний радиатор космического корабля. В прошлом месяце они выпустили пустую сменную капсулу, чтобы она служила спасательной шлюпкой для экипажа.

Поврежденная капсула благополучно приземлилась во вторник под полосатым парашютом в степях Казахстана, приземлившись, как и было запланировано, в 17:45 (7:45 утра по восточному стандартному времени) в 147 километрах (91 миле) к юго-востоку от Джезказгана под ясным голубым небом.

Космические чиновники определили, что было бы слишком опасно возвращать в марте на «Союз» Фрэнка Рубио из НАСА, Сергея Прокопьева из России и Дмитрия Петлина, как планировалось изначально, поскольку без охлаждающей жидкости температура в кабине резко возрастет, что может повредить компьютеры и другое оборудование, а также обнажить соответствующие приборы. . . . — до перегрева экипажа.

Все трое были запущены в сентябре с шестимесячной миссией на Международную космическую станцию. Теперь они должны вернуться на Землю в сентябре на новом корабле «Союз», который прибыл на аванпост в прошлом месяце без кого-либо на борту, а это означает, что трио проведет на орбите год.

Также на станции находятся астронавты НАСА Стивен Боуэн, Вуди Хобург, Султан Аль Неяди из Объединенных Арабских Эмиратов и россиянин Андрей Федяев.

Аналогичная утечка охлаждающей жидкости была обнаружена в феврале на российском грузовом корабле «Прогресс МС-21», пришвартованном к космической станции, что вызвало подозрения в производственном браке. Российская космическая компания «Роскосмос» после проверки исключила какие-либо дефекты и пришла к выводу, что обе аварии были вызваны ударами метеоритов.