Российская космическая капсула благополучно вернулась на Землю без экипажа во вторник, спустя несколько месяцев после того, как на орбите произошла утечка хладагента.

В декабре произошла утечка охлаждающей жидкости корабля «Союз МС-22» во время его соединения с Международной космической станцией. Российские космические чиновники обвинили в утечке небольшой метеорит, который пробил внешний радиатор космического корабля. В прошлом месяце они выпустили пустую сменную капсулу, чтобы она служила спасательной шлюпкой для экипажа.

Поврежденная капсула благополучно приземлилась во вторник под полосатым парашютом в степях Казахстана, приземлившись, как и было запланировано, в 17:45 (7:45 утра по восточному стандартному времени) в 147 километрах (91 миле) к юго-востоку от Джезказгана под ясным голубым небом. Космические чиновники определили, что было бы слишком опасно возвращать в марте на «Союз» Фрэнка Рубио из НАСА, Сергея Прокопьева из России и Дмитрия Петлина, как планировалось изначально, поскольку без охлаждающей жидкости температура в кабине резко возрастет, что может повредить компьютеры и другое оборудование, а также обнажить соответствующие приборы. . . . — до перегрева экипажа. Все трое отправились к Международной космической станции в сентябре с миссией, которая должна была занять шесть месяцев. Теперь они должны вернуться на Землю в сентябре на новом корабле «Союз», который прибыл на космическую станцию ​​в прошлом месяце без кого-либо на борту, а это означает, что трио проведет на орбите год. Также на станции находятся астронавты НАСА Стивен Боуэн, Вуди Хобург, Султан Аль Неяди из Объединенных Арабских Эмиратов и россиянин Андрей Федяев. Аналогичная утечка охлаждающей жидкости была обнаружена в феврале на российском грузовом корабле «Прогресс МС-21», пришвартованном к космической станции, что вызвало подозрения в производственном браке. Российская космическая компания «Роскосмос» после проверки исключила какие-либо дефекты и пришла к выводу, что обе аварии были вызваны ударами метеоритов. READ Путин выбирает конкретное «расслабление сил», поскольку возрождение Украины разрушает деструктивные планы | наука | Новости