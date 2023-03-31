Беспилотный российский космический корабль с утечкой охлаждающей жидкости благополучно приземлился

Российская космическая капсула благополучно вернулась на Землю без экипажа во вторник, спустя несколько месяцев после того, как на орбите произошла утечка хладагента.
В декабре произошла утечка охлаждающей жидкости корабля «Союз МС-22» во время его соединения с Международной космической станцией. Российские космические чиновники обвинили в утечке небольшой метеорит, который пробил внешний радиатор космического корабля. В прошлом месяце они выпустили пустую сменную капсулу, чтобы она служила спасательной шлюпкой для экипажа.
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