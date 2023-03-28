sport

Беспилотный российский космический корабль с утечкой охлаждающей жидкости благополучно приземлился виды спорта

28 марта, 2023
Boleslava Sokolova

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