Бесплатное приложение Amazon для подколенных сухожилий позволяет перепрограммировать устройства Fire TV

Amazon не хочет, чтобы вы возились с кнопками на пульте Fire TV. В конце концов, те кнопки, которые подключают пользователей к потоковым сервисам, таким как Netflix и Hulu, являются источником дохода от рекламы для Amazon. Недавно компания выпустила обновление программного обеспечения. Fire TV Stick 4K Макс. Remapper, бесплатное приложение, которое позволяет пользователям удаленно перепрограммировать кнопки запуска сторонних приложений, блокирует функции.

Выделенные кнопки для определенного сервиса потокового телевидения, такого как Disney+ или Peacock, были способом для потоковых сервисов попытаться привлечь подписчиков и зрителей с 2011 года, когда Netflix начинает делать именно это. Такие компании, как Amazon и Roku, получают деньги за то, что они размещают кнопку потокового сервиса на своих пультах дистанционного управления. Amazon не раскрывает, сколько денег она зарабатывает на этой работе, но в 2019 г. Блумберг Вы упомянули, что Roku взимает с стриминговых компаний 1 доллар за каждый проданный пульт с одной из кнопок сервиса.

Имея это в виду, очевидное сопротивление Amazon Remapper неудивительно. Но для пользователей, у которых нет подписки на Netflix, например, они могут захотеть перепрограммировать специальную кнопку Netflix на пульте Fire TV для запуска службы, на которую у них есть подписка.

На прошлой неделе Amazon выпустила обновление программного обеспечения (7.6.2.4), которое блокирует функциональность. Ремапер Приложение на Fire TV Stick 4K Max. конструктор приложений, AFTVnews Элиас Саба, хотя блокировка влияет только на Fire TV Stick 4K Max. Они ожидают, что Remapper будет запрещен и на других Fire TV.

«Я не рассчитываю найти новое решение, чтобы Remapper снова заработал, — сказал Саба.

Саба выпустил Remapper два года назад. Он просто позволяет вам перепрограммировать кнопки дистанционного управления Fire TV, которые подключают вас к потоковым сервисам, таким как Amazon Prime Video. Если вы не подписаны на услугу, кнопка приведет вас к ней, это пустая трата места.

Remapper работает, имитируя приложение, которое должно запускать пульт. Предостережение заключается в том, что после перепрограммирования вы больше не сможете использовать это приложение на Fire TV.

Через год после его выпуска обновление программного обеспечения временно остановило работу Remapper, требуя от вас установки любого приложения, запускаемого с помощью кнопки приложения из Amazon App Store. Но Сабе удалось обойти это, «добавив еще несколько шагов в процессе установки, чтобы заставить Fire TV думать, что приложение Remapper было установлено Amazon Appstore».

Последнее обновление программного обеспечения, похоже, ближе к последнему гвоздю в гроб Remapper. Он «имеет более сложный способ определения того, является ли приложение, запускаемое кнопками удаленного приложения, ожидаемым приложением или нет».

Попытка использовать Remapper для переназначения кнопки приложения приводит к появлению строки «приложение». [app name] ненадежный. Прерывание запуска. Они появляются в файле записи Fire TV», — пояснил Саба.

В сентябре Amazon выпустила Голосовой пульт Alexa Proна котором есть две программируемые кнопки с цифрами 1 и 2, а не штамп с логотипом потокового сервиса.

Remote Pro работает с Fire TV и стоит 35 долларов, а Remapper был бесплатным приложением. Но хотя пульт Amazon по-прежнему имеет четыре (неперепрограммируемые) кнопки сторонних приложений, конкуренты, такие как Google TV и Android TV, по-прежнему позволяют вам перепрограммировать кнопки пульта, как уже упоминалось. 9to5Google.

Похоже, что Amazon усилила контроль над своей платформой Fire TV, ограничив настройку. Обновление Fire OS ранее в этом месяце Он сказал Объявления по умолчанию заблокированы на Fire TV пользовательскими программами запуска. Подобные шаги могут помочь Amazon увеличить доход от своего бизнеса Fire TV в то время, когда его аппаратное подразделение Alexa, как говорят, находится «в кризисе». В январе 2022 года Amazon Он сказал С момента создания устройства было продано более 150 миллионов устройств Fire TV.