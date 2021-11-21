Бесплатные альтернативные наряды появятся «очень скоро» в потасовке всех звезд Nickelodeon

Если вы все еще играете в многопользовательский платформенный боец Звездная драка Nickelodeon На Nintendo Switch вы будете рады услышать новый бесплатный контент по пути. Официальный аккаунт игры в Твиттере объявил об альтернативных нарядах, которые появятся в игре «очень скоро», и это снова будет полностью бесплатное обновление. Вот наш первый взгляд на альтернативный наряд Губки Боба:
Более подробная информация будет представлена на официальном сайте Nickelodeon All-Star Brawl. Это обновление происходит после нового раскрытия Игра Warner Bros. Бесплатная рукопашная, известная как MultiVersus. К сожалению, похоже, что он идет в обход Nintendo Switch.
Если вы хотите узнать больше о драке Nickelodeon, то Прочтите наш обзор — Мы сказали, что это прочная боевая платформа с большой скрытой глубиной, что дало ей семь звезд из десяти. Вы проверите эти бесплатные костюмы, когда они появятся в игре? Оставьте комментарий ниже.
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