Бесплатные альтернативные наряды появятся «очень скоро» в потасовке всех звезд Nickelodeon

Если вы все еще играете в многопользовательский платформенный боец Звездная драка Nickelodeon На Nintendo Switch вы будете рады услышать новый бесплатный контент по пути. Официальный аккаунт игры в Твиттере объявил об альтернативных нарядах, которые появятся в игре «очень скоро», и это снова будет полностью бесплатное обновление. Вот наш первый взгляд на альтернативный наряд Губки Боба:

Альтернативная мода очень скоро #Nick_Rawl Бесплатно! Для начала взглянем на Губку Боб Квадратные Штаны получше! Следите за новостями! https://t.co/qODMMmvj2K pic.twitter.com/imbyHiLsXM— Brawl All-Stars от Nickelodeon (@NickBrawlGame) 20 ноября 2021 г.

Более подробная информация будет представлена ​​на официальном сайте Nickelodeon All-Star Brawl. Это обновление происходит после нового раскрытия Игра Warner Bros. Бесплатная рукопашная, известная как MultiVersus. К сожалению, похоже, что он идет в обход Nintendo Switch.

Если вы хотите узнать больше о драке Nickelodeon, то Прочтите наш обзор — Мы сказали, что это прочная боевая платформа с большой скрытой глубиной, что дало ей семь звезд из десяти. Вы проверите эти бесплатные костюмы, когда они появятся в игре? Оставьте комментарий ниже.