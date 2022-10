Бесплатные игры для PlayStation Plus за ноябрь 2022 года просочились раньше

И снова ранняя утечка следующей линейки PS Plus Essentials. Судя по сообщению на ДелабсНоябрьская бесплатная коллекция PlayStation Plus включает в себя Nioh 2, Lego Harry Potter Collection и Heavenly Bodies. Бесплатное трио должно быть доступно с 1 ноября. И, как обычно, все подписчики PS Plus, независимо от уровня, смогут получить бесплатные игры PS Plus Essentials в ноябре. Обязательно сбой октябрьская коллекция прежде чем новый набор игр займет свое место.

Хотя стоит отметить, что это еще не подтверждено, утечки Dealabs PS Plus никогда не были ошибочными. Ниох 2 — это экшн-игра Yokai от Team Ninja, которая сочетает в себе набор мечей от Ninja Gaiden с механикой Dark Souls. Если вам нравятся такие вещи, это один из Лучший любит души о и есть Определенно стоит посмотреть. Версии Nioh 2 для PS5 и PS4 будут бесплатными.

Набор LEGO Гарри Поттер Это не последняя видеоигра Lego, поскольку она была выпущена в 2016 году, но обозреватели и фанаты считают ее одной из лучших видеоигр. собрать эту группу 1-4 года И 5-7 лет в одной игре. Если вы уже прошли свой путь Лего Звездные войны: Сага о СкайуокерахЭто хороший следующий шаг.

Игра-головоломка, основанная на физике Небесные тела Он вращается вокруг выбора игр в ноябре. Это позволяет игрокам исследовать среду невесомости, решать головоломки и собирать вкусности в космосе. Версии Heavenly Bodies для PS5 и PS4 будут доступны для получения.

Бесплатные игры для PlayStation Plus за ноябрь 2022 г. (утечка)

Доступен с 1 ноября по 6 декабря.