Бесплатные игры PlayStation Plus, объявленные в июле 2022 года, включая Crash Bandicoot 4

В июле этого года подписчики PlayStation Plus получат три бесплатные игры: Крэш Бандикут 4: Время пришлоИ Темные образы: человек поляИ Аркадон. Обе версии PlayStation 4 и 5 Бандикут Краш 4 И Аркадон Будет доступно подписчикам — полевой человек У него нет оригинальной версии для PS5, но в него можно играть благодаря обратной совместимости.

Эти три игры станут доступны подписчикам PS Plus во вторник, 5 июля.

Бандикут Краш 4: пора Разработчик Toys For Bob возвращает любимого сумчатого. Как и три предыдущие игры, это сложный платформер, в котором Крэш или его сестра Коко должны помешать злому доктору Нео Кортексу. В обзоре Polygon говорится, что игра была возвратом к классическому платформеру 90-х.но не в хорошем смысле, с ощущение аварии 4 «Упорно застрял в прошлом».

Темные образы: человек поля Это первая игра Dark Pictures — серия антологий, созданная Supermassive Games, созданная создателями. до рассвета и недавно карьер. Игра с Шоном Эшмором в главной роли была запущена в 2019 году. В ней рассказывается история заброшенного военного корабля времен Второй мировой войны и того, что происходит, когда группа ничего не подозревающих молодых друзей натыкается на него посреди океана.

Аркадон — это кооперативная многопользовательская игра 2021 года с персонажами, которые выглядят так, как будто они были взяты из классической версии 2001 года. Джонс, осмос. в АркадонИгроки могут прыгать в одиночку или с друзьями, чтобы противостоять волнам врагов или даже других игроков на постоянно меняющихся аренах и в мини-играх.

Базовые подписчики и выше по-прежнему могут воспользоваться этим Игры PlayStation Plus на июнь Перед отъездом 4 июля: Бог войныИ Наруто Боруто: шиноби нападающийИ Потасовка всех звезд Nickelodeon.