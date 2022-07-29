Tech

Бесплатный инструмент искусственного интеллекта восстанавливает старые фотографии, создавая новые маленькие

30 июля, 2022
Artem Sokolov

Вы можете найти искусственный интеллект Создать новые фотографииНо что, если вы хотите исправить старую семейную фотографию? У вас может быть бесплатный вариант. Луи Бушар И бетапиксель Я обратил внимание на бесплатный инструмент, недавно разработанный исследователями Tencent, GFP-ГАН (Face Generative Adversarial Network), которая может восстанавливать поврежденные изображения и изображения с низким разрешением. Эта технология объединяет информацию из двух моделей искусственного интеллекта, чтобы заполнить недостающие детали изображения реалистичными деталями за считанные секунды, сохраняя при этом высокую точность и качество.

Обычные методы улучшают существующую модель восстановления изображений ИИ, измеряя различия между искусственными и реальными изображениями. По словам ученых, это часто приводит к некачественным результатам. Новый подход использует предварительно обученную версию существующей модели (нвидиа StyleGAN-2), чтобы информировать модель вашей команды на нескольких этапах процесса создания образа. Этот метод направлен на сохранение «идентичности» людей на фотографии с особым акцентом на чертах лица, таких как глаза и рот.

Можете ли вы Попробуйте пробную версию от GFP-GAN бесплатно. У создателей тоже опубликуйте их код Позволяет любому реализовать технологию восстановления в своих проектах.

Этот проект по-прежнему ограничен текущими ограничениями ИИ. Хотя он удивительно точен, он делает обоснованное предположение об отсутствующем содержании. Исследователи предупредили, что вы можете увидеть «небольшое изменение личности» и более низкое разрешение, чем вам хотелось бы. Не полагайтесь на это, чтобы напечатать фотографию ваших бабушки и дедушки размером с плакат, ребята. Работа здесь, тем не менее, многообещающая — она намекает на будущее, где вы можете легко спасти фотографии, которые в противном случае были бы потеряны из-за разрушительного действия времени.

Все продукты, рекомендованные Engadget, отбираются нашей редакционной командой независимо от материнской компании. Некоторые из наших историй содержат партнерские ссылки. Если вы покупаете что-то по одной из этих ссылок, мы можем получить партнерскую комиссию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.