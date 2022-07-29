Бесплатный инструмент искусственного интеллекта восстанавливает старые фотографии, создавая новые маленькие

Вы можете найти искусственный интеллект Создать новые фотографииНо что, если вы хотите исправить старую семейную фотографию? У вас может быть бесплатный вариант. Луи Бушар И бетапиксель Я обратил внимание на бесплатный инструмент, недавно разработанный исследователями Tencent, GFP-ГАН (Face Generative Adversarial Network), которая может восстанавливать поврежденные изображения и изображения с низким разрешением. Эта технология объединяет информацию из двух моделей искусственного интеллекта, чтобы заполнить недостающие детали изображения реалистичными деталями за считанные секунды, сохраняя при этом высокую точность и качество.

Обычные методы улучшают существующую модель восстановления изображений ИИ, измеряя различия между искусственными и реальными изображениями. По словам ученых, это часто приводит к некачественным результатам. Новый подход использует предварительно обученную версию существующей модели (нвидиа StyleGAN-2), чтобы информировать модель вашей команды на нескольких этапах процесса создания образа. Этот метод направлен на сохранение «идентичности» людей на фотографии с особым акцентом на чертах лица, таких как глаза и рот.

Можете ли вы Попробуйте пробную версию от GFP-GAN бесплатно. У создателей тоже опубликуйте их код Позволяет любому реализовать технологию восстановления в своих проектах.

Этот проект по-прежнему ограничен текущими ограничениями ИИ. Хотя он удивительно точен, он делает обоснованное предположение об отсутствующем содержании. Исследователи предупредили, что вы можете увидеть «небольшое изменение личности» и более низкое разрешение, чем вам хотелось бы. Не полагайтесь на это, чтобы напечатать фотографию ваших бабушки и дедушки размером с плакат, ребята. Работа здесь, тем не менее, многообещающая — она намекает на будущее, где вы можете легко спасти фотографии, которые в противном случае были бы потеряны из-за разрушительного действия времени.