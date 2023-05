Бесплатный сервис My Photo Stream от Apple будет закрыт 26 июля.

Apple планирует закрыть сервис My Photo Stream 26 июля 2023 года, говорится в сообщении компании. . Бесплатный сервис доступен с момента выпуска iCloud в 2011 году. Вы можете использовать My Photo Stream для загрузки фотографий и видео за последние 30 дней (максимум до 1000 дней) с устройств Apple в iCloud. Это предшествует моему фотопотоку И это дало пользователям Apple возможность доступа к своим фотографиям и видео на более чем одном устройстве. Примечательно, что контент, загруженный в iCloud через My Photo Stream, не учитывается в лимите хранилища iCloud, даже если он не сохраняется в полном разрешении.

В документе поддержки я заметил Apple заявляет, что My Photo Stream автоматически прекратит загрузку фотографий на серверы компании 26 июня 2023 года. После этого ваши фотографии и видео останутся в iCloud в течение 30 дней до официального закрытия 26 июля. Поскольку каждая фотография и видео, загруженные в iCloud через My Photo Stream, хранятся в исходном формате и разрешении по крайней мере на одном из ваших устройств Apple, вы не потеряете дорогие воспоминания в процессе блокировки. Однако, если вы хотите получить доступ к определенной фотографии на определенном устройстве, Apple рекомендует сохранить ее в фотобиблиотеке этого устройства до 26 июля.

На iPhone и iPad вы можете сохранить фотографию из «Мой фотопоток», открыв приложение «Фотографии», перейдя в альбом «Мой фотопоток», выбрав фотографию, которую хотите сохранить, а затем нажав кнопку «Поделиться», чтобы сохранить ее в своей библиотеке. Apple заканчивает документ поддержки, отмечая, что «iCloud Photos — это лучший способ поддерживать актуальность фотографий и видео на всех ваших устройствах и безопасно хранить их в iCloud».

