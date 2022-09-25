Беспорядочная мобилизация войск в России становится все громче | Российско-украинские военные новости

Два высокопоставленных российских депутата в воскресенье выступили с рядом жалоб на мобилизационную кампанию России, приказав региональным властям разобраться в ситуации и быстро устранить «эксцессы», разжигающие общественный гнев.

Валентина Матвиенко, глава верхней палаты Совета Федерации, заявила, что ей известно о сообщениях о мужчинах, не имеющих права призываться на военную службу.

В сообщении в приложении для обмена сообщениями Telegram он сказал: «Подобные эксцессы совершенно неприемлемы, и я считаю абсолютно правильным, что они вызывают резкую реакцию в обществе.

В прямом послании губернаторам регионов России, которые, по его словам, несут «полную ответственность» за реализацию призыва, он написал: «Обеспечить, чтобы реализация региональной мобилизации была полностью и полностью реализована в соответствии с изложенными критериями. Без единой ошибки».

Озабоченность в отдельном посте выразил спикер нижней палаты Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, жалобы принимаются. «Когда допущена ошибка, ее необходимо исправить… Должностные лица всех уровней должны понимать свои обязанности».

«Мясник, как Мэри»

Стойко прокремлевский редактор российского государственного новостного канала RT выразил гнев по поводу того, что рядовые чиновники рассылают призывные листы не тем людям на фоне растущего недовольства военной мобилизацией.

Первая общественная мобилизация в России со времен Второй мировой войны, необходимая для поддержки ее неуверенной войны на Украине, вызвала ажиотаж на границе с сотнями арестов и массовыми волнениями среди населения.

Этот шаг также вызвал критику со стороны сторонников Кремля, что почти неслыханно для России с момента начала вторжения.

«Объявлено, что рядовых можно набирать до 35 лет. Повестки рассылаются 40-летним», — заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«Они целенаправленно, без ненависти злят людей. Как будто их подослал Киев».

В качестве еще одного редкого признака беспорядков Министерство обороны объявило в субботу, что генерал Дмитрий Булгаков, заместитель министра по тылу, был заменен многолетним военным генерал-полковником Михаилом Мижинцевым «для перевода на другую должность».

Под санкциями Австралии, ЕС и Великобритании Мижинцев был назван ЕС «мясником Мариуполя» за его роль в осаде украинского портового города в начале войны, в результате которой погибли тысячи мирных жителей.

По сообщениям крупных российских информационных агентств, на следующей неделе Россия намерена официально аннексировать часть украинской территории. Это следует за референдумом, который начался в пятницу в четырех оккупированных областях Украины. Киев и Запад осудили голосование как «притворство» и заявили, что результаты в пользу аннексии были предопределены.

‘убегать’

Российские официальные лица говорят, что для мобилизации требуется 300 000 военнослужащих, причем приоритет отдается тем, кто имеет недавний военный опыт и ключевые навыки.

Президент Украины Владимир Зеленский, который неоднократно призывал россиян не воевать, заявил, что власти знали, что посылают людей на смерть.

«Лучше бежать от этой преступной мобилизации, чем стать инвалидом, а потом отвечать перед судом за участие в агрессивной войне», — сказал он в видеообращении на русском языке в субботу.

Россия официально считает миллионы бывших военнослужащих резервистами — большая часть мужского населения находится в призывном возрасте — и в указе, принятом в среду, была объявлена ​​«частичная демобилизация», без каких-либо критериев для призыва.

Появились сообщения о том, что люди, не имеющие военного опыта или достигшие призывного возраста, получают призывные листы, возрождают бездействующие и запрещенные антивоенные протесты.

Более 1300 протестующих были задержаны в 38 городах в среду, а к вечеру субботы более 740 были задержаны в 30 городах от Санкт-Петербурга до Сибири, сообщает независимая мониторинговая группа ОВД-Инфо.

На кадрах из Санкт-Петербурга видно, как полицейские в касках и защитном снаряжении прижимают протестующих к земле и пинают одного из них, прежде чем погрузить их в фургоны.

Ранее глава кремлевского Совета по правам человека Валерий Фадеев сообщил, что написал министру обороны Сергею Шойгу письмо с просьбой «срочно решить» вопросы.

В своем сообщении в Telegram он критиковал то, как использовались исключения, и перечислял случаи неуместной госпитализации, в том числе для медсестер и акушерок без военного опыта.

«Немного [recruiters] Раздайте листы вызовов в 2 часа ночи, как будто они думают, что мы все мошенники», — сказал он.

‘пушечное мясо’

В пятницу Минобороны перечислило некоторые отрасли, в которых работодатели могут назначать льготников.

Особый протест наблюдается среди национальных меньшинств в отдаленных, бедных районах Сибири, где профессиональные вооруженные силы России уже давно комплектуются в непропорционально больших количествах.

Со среды люди часами стоят в очередях, чтобы попасть в Монголию, Казахстан, Финляндию или Грузию, опасаясь, что Россия может закрыть свои границы, и Кремль говорит, что сообщения об исходе преувеличены.

На вопрос журналистов в ООН в субботу, почему так много россиян уезжают, министр иностранных дел Сергей Лавров указал на право на свободное передвижение.

Губернатор Бурятии, которая граничит с Монголией и является домом для монгольского меньшинства, признал, что некоторые получили неправильные документы, и сказал, что те, у кого нет военного опыта или медицинских льгот, будут освобождены.

В субботу Цахия Элбэгдорж, лидер Монголии до 2017 года, а ныне глава Всемирной монгольской федерации, пообещал теплый прием тем, кто спасается от призыва, особенно трем российско-монгольским группировкам, и прямо призвал Путина положить конец войне.

«Бурятские монголы, тувинские монголы и калмыцкие монголы… используются как пушечное мясо», — сказал он в видео с украинской желто-синей лентой.

«Сегодня вы бежите от жестокости, жестокости и возможной смерти. Завтра вы начинаете освобождать свою страну от тирании.

Мобилизация и поспешная организация голосования на оккупированных территориях последовала за молниеносным украинским наступлением в Харьковской области в этом месяце — резким поворотом в войне Москвы.