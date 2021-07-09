Американцы достаточно взрослые, чтобы помнить предсказание «Мы тебя похороним» Провозглашенный Никитой Хрущевым премьер-министром Советского Союза с 1958 по 1964 год, он до сих пор помнит некоторые из “несколько избранных слов” Они сказали в ответ.

Хрущев, который умел предсказывать распад Соединенных Штатов, несмотря на то, что проводил политику «Мирное сосуществование» С тем, что он любил называть капиталистическим Западом, он вышел на пенсию – пенсию, вынужденную или по собственному желанию, – не увидев, как Америка поднимает коммунистический красный флаг.

«Нам не обязательно вторгаться в Соединенные Штаты. Мы уничтожим вас изнутри», Хрущев сказал.

Конечно, этого не произошло, хотя сейчас есть американцы, которые задаются вопросом, не угрожает ли Соединенным Штатам такая опасность. “изнутри” Сценарий, хоть и не прямое вмешательство России, возникший из пепла бывшей советской империи.

Размышляя о событиях последних двух недель, кажется, что сейчас для американцев хорошее время составить несколько новых фраз в ответ на идеи, высказанные не Хрущевым, а нынешним президентом России Владимиром Путиным во время ежегодного мероприятия, на котором он отвечает на вопросы “Обычный” Россияне.

30 июня Путин бросил вызов лидерству США в мировых делах, заявив, что эпоха гегемонии США – это эпоха “окончено” Он также хвастался растущей военной мощью Москвы и более активной и настойчивой внешней политикой.

Путин, изображающий Соединенные Штаты как убывающую державу, сказал, что мир кардинально меняется и Наши партнеры в США это понимают. Они пытаются любой ценой сохранить свое монопольное положение.

Для благополучия этой планеты важно, чтобы Соединенные Штаты сохраняли лидирующую позицию, даже если на этом пути меняются мнения и пересматриваются утверждения.

The Wall Street Journal опубликовал заголовок Путин говорит, что “американской гегемонии приходит конец” В опубликованной 1 июля статье о допросе президента России. Но составьте это сообщение против того, что президент Джо Байден изображает кремлевского лидера как «Президентство страны, которая из-за санкций становится все более изолированной и испытывает экономические трудности».

Прошедший год не был удачным для Соединенных Штатов из-за пандемии коронавируса, но выход из этого кризиса продолжает стабильно продвигаться. Между тем, хотя Путин продолжает твердо говорить, будущее России и россиян менее оптимистично, поскольку новая волна вызвана более распространенным дельта-вирусом, охватившим страну и уже удвоившим число случаев заболевания.

Более того, у России глубокие экономические проблемы, которые кажутся слишком сложными для Путина, чтобы добиться значительного прогресса в одиночку.

Таким образом, точно так же, как предсказания Хрущева о потрепанных Соединенных Штатах не оправдались, предсказания Путина о прекращении американской мощи во всем мире также потерпят неудачу.

«Как вы думаете, когда два представителя с диаметрально противоположными взглядами встретятся и обменяются рукопожатием, противоречия между нашими системами просто исчезнут?» Как-то спросил Хрущев. «Что это за мечты?»

Если какие-то мечты и должны быть похоронены, это должны быть те, кто ставит под сомнение стойкость Америки и сохраняющееся сильное и важное влияние на мировой арене – особенно Путин.