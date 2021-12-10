Бессмертный Магнус Карслин получает Пятую корону

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен блестяще выступил на шахматной доске победой в 11-й партии над великим русским Яном Непомняхчи и завоевал свой пятый титул чемпиона мира в Дубае в пятницу.

Карлсен выиграл титул с 7,5 очками против 3,5 для Непомняхчи, чтобы выиграть самый однобокий чемпионат мира после победы Хосе Рауля Кабабланки над Эммануэлем Ласкером ровно 100 лет назад в Гаване. В том матче Капабланка выиграл четыре матча без единого поражения.

В пятницу с интервалом в 3 часа 21 минуту Непомнящий покинул поле после 49 ходов, поскольку Карлсен убедился, что он утвердил свое превосходство в мире шахмат.

Карлсен был консервативным, учитывая односторонний характер его победы. «Трудно быть в таком восторге, когда поначалу было так спокойно, но в целом я доволен очень хорошей игрой», — сказал Карлсен во время послематчевой пресс-конференции.

Norwegian Chess оценил его игру на протяжении всего матча и сказал, что есть вещи, которые он мог бы сделать по-другому. «Я доволен своей игрой, очень горжусь своими усилиями в шестом тайме, это заложило фундамент во всем, и конечный результат, возможно, немного более однобокий, чем мог бы быть, но именно так, я думаю, некоторые другие игры тоже могут быть, «сказал Карлсен. Иди, если у тебя есть пуля».

Предыдущие четыре победы Карлсена на чемпионатах мира были у Вишванатана Ананда (2013 и 2013), россиянина Сергея Карякина (2016) и итало-американца Фабиано Каруаны (2018).

«Матч оказался немного более напряженным, чем я ожидал, но в любом случае напряжение — не повод упускать из виду некоторые простые вещи, которые вы никогда не упустите из виду в блиц-игре. Что я могу сказать? Я должен узнать, почему это произошло, и исправить это », — сказал Непомняхчи.

Карлсен занимает 60% от 2 млн евро призовых, который был предназначен, чтобы быть захвачены.