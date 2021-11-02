«Бессмысленный»: старший депутат парламента критикует новый пакет украинских санкций против России – Российская политика и дипломатия

Москва, 2 ноября. Председатель комитета Госдумы (нижней палаты) по международным делам Леонид Слуцкий назвал новый пакет антироссийских санкций, вступивший в силу указом президента Украины Владимира Зеленского, «бессмысленным». Чиновник написал во вторник в своем Telegram-канале, что ограничения никоим образом не повлияют на решение крымчан стать частью России.

Ранее, во вторник, Зеленский подписал новый пакет санкций против России. В частности, Киев ввел санкции в отношении тех, кто участвовал в организации выборов в Государственную Думу РФ в Крыму и на Донбассе.

«Это не первый набор совершенно бессмысленных ограничений, которые никоим образом не могут повлиять на исторический выбор крымчан для воссоединения с Россией. Полуостров находится под российским законодательством в течение восьми лет и полностью интегрирован в российскую правовую систему. Нет, – сказал Слуцкий. Указы президента Украины могут это изменить. «Слишком поздно закрывать дверь конюшни, когда лошадь удаляется, – сказал он. – Но Киев, похоже, считает, что необходимы любые средства политического пиара. », – заключил он.

О санкциях против России

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписал новый пакет санкций против России. В общей сложности четыре исполнительных указа наложили санкции на 140 физических и 50 юридических лиц в России.

Санкции, одобренные Советом национальной безопасности и обороны Украины 15 октября, в первую очередь нацелены на лиц, которые помогли организовать выборы в российскую Думу (нижнюю палату) в Крыму с участием жителей Донецка и Луганска. Республики.

Кроме того, в список санкций вошли голая розничная сеть и ее бенефициары. Другие компании, на которые распространяются ограничения, включают крупных игроков на российском рынке кибербезопасности, Group-IB, регистратора доменных имен Reg.Ru, СИЗО №1 в Симферополе, Судостроительный завод Море в Феодосии, Крым, Научно-технический центр Импульс-2 в Севастополе. , Украинские авиакомпании «Хорс», «Камус Эйр» и «Украинско-средиземноморские авиалинии» (UM Air). Санкции также коснулись губернатора Севастополя Михаила Развозаева, лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова и бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики (ДНР) Романа Лыгина.

Это не первый пакет украинских санкций в связи с выборами в Госдуму. Ранее Зеленский реализовал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об индивидуальных санкциях в отношении участников выборов в Госдуму в Крыму, а также членов региональных избирательных комиссий региона. Всего было 95 человек. К ограничительным мерам Киева относятся запрет на активы, ограничение хозяйственной деятельности, запрет на перемещение по территории Украины, запрет на вывод капитала за ее пределы, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие при приватизации и сдаче в аренду государственного имущества.