Бестселлер Amazon для оконного кондиционера охлаждает «как по волшебству» и стоит всего 172 доллара

Кондиционер для оконного монтажа Amazon Basics с механическим управлением

Амазонка

Снизить температуру в доме может быть непросто, особенно во время сильной жары. Пока Башенные вентиляторы Кондиционер отлично подходит для того, чтобы избавиться от нескольких градусов термостата, он представляет собой сверхмощное устройство, необходимое для значительного охлаждения вашего помещения. Эта роскошь может иметь свою цену, если только вы не выберете Кондиционер для оконного монтажа Amazon Basics И это всего 172 доллара.

Оконный кондиционер AmazonBasics, идеально подходящий для небольших комнат и квартир, нагнетает прохладный воздух мощностью до 5000 БТЕ. Покупатели Amazon говорят, что когда начинается циферблат, их пространство становится немного холодным. 10 минут. Кондиционер разработан с семью настройками температуры, которые позволяют настроить охлаждение с ограниченным уровнем шума, а также то, что подтвердили обозреватели.

Кондиционер для оконного монтажа Amazon Basics с механическим управлением

Амазонка

Купи это! Кондиционер для оконного монтажа Amazon Basics, 172 доллара США; amazon.com

Этот «маленький, но мощный» блок HVAC эффективно снижает температуру в помещениях до 150 квадратных футов благодаря двойным настройкам вентилятора и кондиционирования воздуха. Совет: используйте режимы вентилятора осенью и весной, когда погода забывает жарко / холодно. Рецензентам также нравится, что в верхней части кондиционера есть функция регулируемого направления воздуха, которая позволяет вам выбирать, куда направляется прохладный воздух, рядом или через всю комнату, что «работает как шарм!»

чтобы определить Это один из бестселлеров на Amazon. Используйте прилагаемый монтажный комплект, который превращает ваше окно в ворота, которые превращают тепло изнутри в прохладный ледяной воздух, делая ваше пространство безопасным убежищем от жары. Он также фильтрует загрязнения при охлаждении, чтобы вы могли поддерживать здоровье в доме. Неудивительно, что обозреватели Amazon говорят, что этот кондиционер «стоит своих денег».

СВЯЗАННЫЙ: Покупатели называют этот портативный кондиционер “чудом, изменившим жизнь” – и теперь он продается.

«Невозможно превзойти по цене», – написал один житель квартиры в Нью-Йорке. “Это большой оконный блок. Я думал, что он будет слишком маленьким, но это не так. [It] Быстро охлаждает мою комнату, даже области вокруг нее. Купите больше для других комнат ».

История продолжается

“Этот кондиционер великолепен!” Другой пишет. «У нас была сильная жара, и эта присоска все время поддерживала в нашей комнате 70 и более прохладных. Мы даже не поднимали ее все время! Я рассказывал об этом многим людям».

Не беспокойтесь о поиске эффективного и доступного кондиционера – это Устройство для крепления на окно Amazon Basics Действительно. Получите, пока он есть в наличии.

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