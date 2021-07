Бетар отменяет матч с Барселоной после того, как попросил его не играть в Иерусалиме

Моше Хогег, владелец Beitar Jerusalem, отменил товарищеский футбольный матч Между его командой и ФК Барселона Ведь каталонцы захотели сыграть в нее за пределами Иерусалима.

«После того, как я получил контракт на подпись и был подвергнут категорическому требованию не проводить матч в столице, Иерусалиме, и некоторым другим требованиям, которые мне не нравились, я вырос с тяжелым сердцем и много подумал, решил и написал в Facebook: «Я в первую очередь еврей и гордый израильтянин».

Хоггг писал: «Я купил Бейтар аль-Кудс из любви к Священной столице». Я вел жестокую войну против расизма, и я буду продолжать бороться с ней. Я призываю к сосуществованию и за мир. В то же время матч против «Бейтар аль-Кудс» заслуживает того, чтобы его провести в Иерусалиме, и если бы причина, по которой он не состоялся в Иерусалиме, была политическая, и я соглашался с этим, я бы не стал [at peace] с самим собой. Я не могу предать Иерусалим ».

Палестинцы призвали к бойкоту футбольной команды «Барселона» после того, как появились новости о возможном предсезонном матче в Израиле против «Бейтар Иерусалим». По сообщениям, матч должен был состояться на стадионе Тедди в Иерусалиме 4 августа.

Представитель движения антиизраильского бойкота заявила, что стадион «Тедди» в Малхе находится «недалеко» от кварталов Шейх-Джарра и Сильван в Восточном Иерусалиме, где ряд арабских семей сталкиваются с выселением из своих домов.

Милха находится на южной оконечности Иерусалима, а шейх Джарра и Сильван расположены в Восточном Иерусалиме.

Пресс-секретарь заявила, что предполагаемый матч был «политически мотивированным в попытке ущемить права палестинцев и манипулировать кровью и страданиями палестинского народа».

Антиизраильские активисты запустили в Твиттере хэштег на арабском языке под названием «Бойкот Барселоны», пытаясь оказать давление на испанскую команду, чтобы та отменила матч «Бейтар Иерусалим».

По данным «Кампании бойкота Палестины», команда «Барселоны» планирует провести матч в Израиле «в то время, когда сионисты лишают палестинских спортсменов права участвовать в спортивных мероприятиях по всему миру».

Антиизраильская группа заявила, что стадион «Тедди» был «построен на крови палестинцев», добавив, что многие фанаты «Барселоны» – арабы.

Ряд палестинских активистов обвинили Бейтар аль-Кудс в расизме и заявили: Болельщики команды Они известны своими антиарабскими песнопениями и «оскорблениями» пророка Мухаммеда.

Президент клуба «Барселона» Жоан Лапорт заявил, что его клуб не публиковал публичных заявлений по своим официальным каналам, подтверждающих проведение летом товарищеского футбольного матча против «Бейтар аль-Кудс», сообщает официальное палестинское информационное агентство Wafa.

Президент Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб получил сообщение от Лапорта о матче, который состоится в Иерусалиме 4 августа «на стадионе, построенном на руинах палестинской деревни Малха, жители которой были насильственно изгнаны и перемещены. лагеря беженцев ». упомянул.

Раджуб, бывший командующий службами безопасности Палестинской автономии и генеральный секретарь правящего движения ФАТХ, возглавляемого президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, заявил, что «любая деятельность по нормализации спортивных отношений с сионистским врагом является преступлением».

По словам Вафы, Лапорт написал Раджубу: «Мы получили письмо, которое вы отправили от имени Палестинской футбольной ассоциации, в котором вы выразили обеспокоенность по поводу предполагаемой активности ФК« Барселона »в товарищеском матче в Иерусалиме».

Лапорт подчеркнул, что ФК Барселона не объявляла расписание команды на текущий сезон по своим официальным каналам, добавив, что ФК Барселона, «как демократическое спортивное учреждение, приверженное основным правам и принципам, всегда выражалась в процедурах, как история клуба. подтверждает свою четкую защиту прав и свобод всех народов земли ».

Джошуа Халлекман внес свой вклад в этот отчет.