Бета-версию Apple для разработчиков можно скачать и установить бесплатно прямо сейчас

Те, у кого есть бесплатные учетные записи разработчиков Apple, наконец-то получат доступ к пробным версиям новейшего программного обеспечения компании одновременно с теми, кто платит. указанный пользователем Обновления iSoftware в Твиттере и подтвердил это Страница сравнения программного обеспечения для разработчиков AppleБета-сборки ОС теперь можно устанавливать без уплаты платы за участие в программе Apple Developer Program в размере 99 долларов в год. Это означает, что пользователи-энтузиасты смогут устанавливать различные бета-версии, начиная с сегодняшнего дня, включая iOS 17, бесплатно в обмен на то, что им придется ждать публичной бета-версии до июля. То есть, пока у них есть учетная запись Apple Developer.

После вчерашней конференции WWDC Apple выпустила бета-версию iOS 17 для разработчиков, и, в отличие от предыдущих лет, теперь у пользователей бесплатного уровня есть доступ. Хотя ранее казалось, что открытие доступа к бесплатным учетным записям означает, что публика также может их загружать, теперь мы понимаем, что не все могут получить доступ к бета-версии для разработчиков. Вам понадобится Apple ID или учетная запись в программе для разработчиков. Однако входной барьер в размере 99 долларов был снят.

Ранее в этом году Apple изменила способ распространения бета-версий среди разработчиков. Раньше разработчикам приходилось загружать и устанавливать профиль конфигурации для каждого устройства отдельно. Но теперь система позволяет пользователям устанавливать бета-версии, просто выбрав опцию в настройках обновления программного обеспечения непосредственно на своем устройстве. Несмотря на изменения, Apple по-прежнему требует, чтобы вы платили 99 долларов в год, чтобы получить доступ к бета-версиям для разработчиков. Теперь пользователям, которые не хотят платить, не нужно ждать общедоступной бета-версии, которая всегда была доступна бесплатно, но обычно выпускается после бета-тестирования для разработчиков. В этом году Apple заявляет, что публичные бета-версии должны появиться в июле.

Мы настоятельно не рекомендуем запускать бета-версии на ваших основных устройствах, так как могут быть ошибки и проблемы, особенно в начале цикла. Эти бета-версии предназначены для разработчиков, которые обычно владеют дополнительными устройствами, чтобы тестировать свои приложения с новым программным обеспечением. Некоторые бета-версии, например для watchOS 10, tvOS 17, HomePod 17 и AirPods, не позволяют перейти на общедоступную прошивку. Для этих платформ, как только вы установите бета-версию, вы застрянете с ней до следующего общедоступного выпуска, который обычно доступен позже осенью. Определенно устанавливайте эти пробные версии на свой страх и риск. Но те, кто не прочь рискнуть и состоит в программе разработчика, могут скачать ее прямо сейчас.

Обновление (22:15 по восточному времени): Эта статья была обновлена, чтобы прояснить, что, хотя бета-версии для разработчиков теперь доступны для тех, у кого есть бесплатные учетные записи, это не было случайностью и не открыто для всех. Вам понадобится Apple ID или учетная запись, связанная с программой для разработчиков, чтобы загрузить бета-версию для разработчиков.

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