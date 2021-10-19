Бета-версия приложения Google включает погодные инструменты Material You

Это очень долгожданное изменение по сравнению с тем, что мы ожидали ранее, инструменты Google Weather Material You теперь доступны на существующих телефонах Pixel с последней бета-версией приложения Google.

Сегодня в приложении Google было исправлено 12.40. Погода с первого взгляда В Pixel Launcher на Android 12 Beta 5. Версия 12.41 бета Включите два виджета погоды Google с помощью Material You, на котором мы были отслеживание NS последние несколько недель.

Доступны два варианта дизайна – оба называются «погода», размер которых по умолчанию составляет 3 x 3. Однако оба могут уменьшиться до 3 x 2, даже если ни одна из них не выросла. Пользователи могут только настроить заполнение.

Квадрат с закругленными углами начинается с текущего состояния в левом верхнем углу. Ваше местоположение. Аббревиатура используется для названий более высоких городов в правом верхнем углу. Затем вы получите текущую и высокую / низкую температуру. Также есть курсивный циферблат, на котором только значок температуры и состояния. Он довольно большой и на него можно взглянуть, учитывая обе динамические цветовые темы.

Между тем, есть странные горизонтальные ориентации, которые превращают гаджеты в планшеты, и нет настроек для отображения местоположений, кроме вашего текущего местоположения.

Впервые это было замечено в анонсе Pixel 6. Это не серверное обновление с неработающей версией 12.40, хотя требуется Android 12.

в Включить в прошлом месяцеМы заметили, что виджеты перед отображением проверяют, является ли ваше устройство Pixel 6 или Pixel 6 Pro. Мы также заметили, что поддержка настроена для других телефонов Google, но мы думаем, что первое требование включает некоторую первоначальную эксклюзивность устройства.

Как свидетельствует сегодняшний запуск – в нашем случае о Pixel 5 первоначальное предположение было неверным или что-то изменилось в процессе разработки за последние три недели. Как бы то ни было, нынешние владельцы устройств высоко ценят более широкий запуск.

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