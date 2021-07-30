Бета-версия технического теста Halo Infinite на ПК, проблемы с сервером Xbox

Скриншот : 343 отрасли

Вчера вечером в 18:41 EST фанаты ожидали бесконечная аура Курс в первом «техническом тесте» игры. Вместо этого из-за технических проблем неопределенное время запуска было отложено на неопределенное время. Проблемы с тестом продолжались до вечера четверга и до утра пятницы.

Разработчик 343 Industries запланировал технический тест или «полет» – не называйте это бета-версией, потому что это не так – для этого бесконечная аура Он начинается вчера днем ​​по тихоокеанскому времени и продолжается до утра понедельника по тихоокеанскому времени. Незадолго до ожидаемого запуска менеджер сообщества 343 Industries Брайан Джаррард написал в Twitter, чтобы … Управление ожиданиями И детали Небольшой сбой, требующий перезагрузки серверов полета. Тогда большая проблема: эта икота на самом деле существенный «Полное глобальное перераспределение серверов», что означает, что тестирование не начнется «до вечера по тихоокеанскому времени. (Завод на западном побережье, 343, Котаку на востоке.)

Как войти бесконечная аура авиакомпания

Когда бесконечная аура технический тест официально вознесенный В 21:19 по восточному времени это было сделано не для всех игроков. В отличие от многих предварительных тестов, бесконечная аура Путешествие не так просто, как появиться в Microsoft Store для Xbox и загрузить приложение. Вместо этого вам нужно было заранее заполнить форму регистрации. (343 Industries регулярно и громко призывала людей зарегистрироваться в течение последних нескольких недель.) Затем, если вы получите электронное письмо, подтверждающее ваш выбор, вам придется отправиться в дорожная аура—Основное место, где игроки могут проверить Привет Статистика, сообщения и многое другое – и проверьте свой почтовый ящик, чтобы узнать, как загрузить.

Это было знакомое зрелище многим, у кого был доступ к Waypoint. Скриншот : 343 Industries / Котаку

Вчера вечером Halo Waypoint столкнулась с проблемой загруженности дорог, так как многие пользователи не могли загружать свои сообщения или даже входить на сайт. Джаррард направил фанатов к специализированному филиалу Waypoint, позволяющему сертифицированным тестерам получить доступ к инструкциям. Через FAQ. (Примечание: этот URL-адрес будет работать только в том случае, если файл был одобрен Без финала Технический тест.) Краткая версия: Чтобы войти в полет, вы должны Это должен быть Xbox Insider, откройте приложение Insider Hub, проверьте показанные превью и выберите файл бесконечная аура вариант, если вы были одобрены.

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Вы знаете, как это работает: вы нажимаете кнопку «Присоединиться». У него есть «подвешенный» момент. Тогда вы в игре. Достаточно просто, да? Дело в том, что для многих игроков “Hang” оставался в “Hanging” часами. ПриветОфициальный канал поддержки побуждать Игроки проявляют терпение, добродетель редкой жизни и «попробуйте еще раз». Вы должны это сделать!

Прочитайте больше: Все ваши самые большие вопросы о бесконечная аура– Мультиплеер, – ответил он.

Котаку Прошлой ночью повезло немного. Снова и снова мы с Заком Цвизеном пытались уйти от стартового пистолета и в итоге застревали на «зависшем» экране. Мы даже попробовали старый безошибочный трюк «выключить консоль, а затем снова включить». Мы не отвечаем.

По состоянию на 23:46 по восточному времени Зак все еще не может войти. Но сегодня утром он сказал мне, что приехал около 12:35 по восточному времени. «Я так рад, что буду играть больше, когда он станет лучше», – сказал он.

Я сделал последнюю попытку около 1:00 утра по восточному времени, прежде чем выбросить полотенце. Сегодня утром я наконец смог без сопротивления организовать загрузку (18,7 ГБ на Xbox). Это заняло несколько минут, но, наконец, это сработало. Прежде чем вы спросите, нет, у меня еще не было возможности поиграть, потому что: работа.

Так что теперь все лучше?

По утверждению Microsoft официальный каналыда бесконечная аура Полет проходит гладко. По состоянию на 5:24 по восточноевропейскому времени аккаунт службы поддержки Xbox в Twitter поблагодарил игроков за их терпение и Она сказала что любой “ожидает доступа к бесконечная аура С приложением Xbox Insider Hub он больше не должен зависать в приостановленном состоянии ».

Однако имейте в виду, что это официальные каналы. в социальных сетях, Многие оптимистичные игроки все еще сообщают Их приложение Insider застряло в состоянии ожидания, требуя времени ожидания 7, 8, 9 часов и более. Так что, возможно, это лучше (для некоторых), но еще не идеально.

Однако любой, кто ожидал совершенства от технического теста – опять же, даже не от бета-версии – был на первом месте. обреченный на разочарование. Вся цель здесь заключалась в том, чтобы протестировать емкость сервера и убедиться, что инфраструктура может поддерживать поток игроков в одной из самых ожидаемых игр осени. Намного лучше устранить эти ошибки сейчас, чем в день запуска, не так ли? Кроме того, 343 Industries планирует провести дополнительные технические испытания перед запуском, что уже произошло. Нет установленной даты Но его планируется выпустить в конце этого года на Xbox и ПК.