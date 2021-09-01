Бета-версия Battlefield 2042? Поклонники EA Trolls с мемом в Twitter

Аккаунт Battlefield в Твиттере сегодня развлекается со своими поклонниками, публикуя мем о грядущей бета-версии Battlefield 2042 и захватывая фанатов в процессе.

Используя образец мема американского Чоппера, в твите вспоминается тот факт, что сейчас сентябрь, поэтому о бета-версии должно быть объявлено и подробно описано в ближайшее время. Предыдущие объявления EA. В сентябре 30 дней, поэтому сегодня для многих может быть первый разочаровывающий день, когда начнется бета-версия, хотя, как говорится в анекдоте / меме. Глядя на упоминания и ответы на твит, шутка действительно разозлила сообщество.

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частная политика Входить А теперь играй: Battlefield 2042 – Дополнительная информация

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