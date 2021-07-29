Бета-обновление PS5 добавляет расширение хранилища SSD и многое другое

Sony давно объявила, что PS5 будет иметь слот расширения SSDНо он также сказал, что эта функция не будет доступна при запуске. Спустя более восьми месяцев после дебюта консоли Sony Interactive Entertainment объявила в четверг, что наконец-то идет расширение хранилища.

Бета-версия следующего обновления системного программного обеспечения PS5, версия 2.0, сейчас развертывается для избранных пользователей PlayStation, которые ранее Подписана программа бета-тестирования Sony В США, Канаде, Японии, Великобритании, Германии и Франции. Пользователи бета-версии могут протестировать расширение хранилища M.2 SSD на PS5, что увеличит 825 ГБ встроенной памяти консоли (Пользователям доступно 667,2 ГБ из них). В четверг Sony Interactive Entertainment Технические характеристики и инструкции по установке SSD-накопителя M.2 на сайте PlayStation.

Пользователи смогут добавить к PS5 от 250 ГБ до 4 ТБ дискового пространства. В остальном требования Sony кажутся очень конкретными. С веб-сайта PlayStation:

структура охлаждения هيكل: Использование твердотельного накопителя M.2 с консолью PS5 требует эффективного отвода тепла с помощью охлаждающей конструкции, такой как радиатор. Вы можете самостоятельно подключить один к M.2 SSD в одностороннем или двустороннем формате. Существуют также твердотельные накопители M.2 со встроенными охлаждающими элементами (например, радиаторами). Скорость последовательного чтения: Рекомендуется 5 500 МБ / с или быстрее ширина блока: Ширина 22 мм (ширина 25 мм не поддерживается) фактор формы: M.2 из 2230, 2242, 2260, 2280 и 22110. Эти номера можно найти в списках розничных продаж твердотельных накопителей M.2. Первые два числа обозначают ширину, остальные числа обозначают длину. тип розетки: Гнездо 3 (клавиша M) Общий объем, включая структуру охлаждения:

В миллиметрах: менее 110 мм (Д) x 25 мм (Ш) x 11,25 мм (В). В дюймах: меньше 4,33 дюйма (Д) x 0,984 дюйма (Ш) x 0,442 дюйма (В). См. Ниже полные требования. Длина

Следующие длины SSD M.2 совместимы с консолями PS5: 30 мм, 42 мм, 60 мм, 80 мм, 110 мм (соответствует указанному выше типу форм-фактора). Предложение

Требуется твердотельный накопитель M.2 шириной 22 мм. Общий размер корпуса (включая корпус дополнительного охлаждения) не может превышать 25 мм (0,984 дюйма). Высота

Общая высота твердотельного накопителя M.2 и его охлаждающего шасси (например, радиатора) – как интегрированного, так и отдельного – должна быть менее 11,25 мм (0,442 дюйма). Высота также должна быть подходящей для печатной платы M.2 SSD: Размер под пластиной должен быть менее 2,45 мм (0,096 дюйма). Общий размер над панелью должен быть менее 8 мм (0,314 дюйма).

Хотя эти спецификации несколько ограничены, технические сайты, такие как Digital Foundry, смогли составить список файлов. Лучшие твердотельные накопители, совместимые с PlayStation 5. Стоит отметить, что Sony предупреждает игроков в своем объявлении о том, что функции могут быть извлечены из обновления, что означает, что пользователям, возможно, придется удалить вторичный SSD, прежде чем обновление будет публично выпущено.

Включение обновления SSD является наиболее заметным включением в бета-версию обновления 2.0 системного программного обеспечения PS5. Однако в обновлении также есть несколько приятных улучшений качества жизни.

В бета-версии игроки могут активировать новую настройку 3D-звука, разработанную специально для динамиков телевизора. Система будет использовать встроенный микрофон контроллера DualSense для определения акустики комнаты, оптимизируя звук без какого-либо оборудования объемного звучания.

Скролируемая библиотека игр PS5 станет более заметной с новым обновлением, которое разделяет установки одной и той же игры на PS4 и PS5, уменьшая путаницу, которая возникает при обновлении версий игр. Кроме того, пользователи смогут настраивать Центр управления, перемещая и удаляя предметы, а Центр управления также будет иметь доступную систему для вечеринок и сообщений, чтобы помочь игрокам более легко общаться. Вкладка «Друзья» также получит обновление, показывающее игрокам, сколько у них друзей в сети, занятых или оффлайн, а также позволяющее пользователям принимать или отклонять несколько запросов на добавление в друзья одновременно.

PlayStation Now предложит тест потоковой передачи и позволит игрокам выбрать разрешение 720p или 1080p. PS5 также автоматически снимает видео, когда игроки побивают личный рекорд в определенных игровых задачах. Игроки также могут вручить новую награду «Лидер» другим игрокам после многопользовательского матча. Наконец, новая функция Trophy Tracker позволяет пользователям выбирать до пяти игровых трофеев, которые будут отображаться в Центре управления для легкого доступа.

Обновление 2.0 системного программного обеспечения PS5, как ожидается, выйдет в свет в конце этого года.