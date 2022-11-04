Бето О’Рурк отдает свой голос в UTEP по мере приближения досрочного голосования

Эль-Пасо, Техас (англ.КТСМНа этой неделе подходит к концу досрочное голосование, а вместе с ним и последняя попытка кандидатов привлечь избирателей на избирательные участки. На этих промежуточных выборах гонка, за которой стоит следить в Техасе, — это гонка за пост губернатора между действующим Грегом Эбботтом и кандидатом Бето О’Рурком.

О’Рурк был в Эль-Пасо 3 ноября, чтобы проголосовать за кампус UTEP. Кампания О’Рурка была сосредоточена на молодых избирателях в кампусах колледжей в надежде, что они станут движущей силой на выборах в этом году.

«Молодые избиратели победят на этих выборах, и молодые избиратели будут такими же, как эти студенты UTEP здесь, в Эль-Пасо, поэтому мы с Эми выбрали этот сайт для досрочного голосования, чтобы проголосовать, поэтому я очень горжусь тем, каков Эль-Пасуан. получается».

Губернатор Эбботт применил другой подход в этом сезоне выборов, сосредоточив внимание на своих сторонниках и пригласив их распространить информацию о том, чтобы прийти на выборы в его пользу.

«Мне нужен каждый из вас, и я смотрю на более чем 500 человек прямо сейчас, и мне нужно, чтобы более 500 из вас отправили 100 сообщений сегодня вечером, завтра, следующей ночью и послезавтра, чтобы сказать одно предложение, проголосуйте досрочно за губернатора Эббота».

Досрочное голосование заканчивается 4 ноября, а день выборов — 8 ноября. Еще есть время проголосовать и найти ближайший избирательный участок, на который вы переехали epcountvotes.com.

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