Биатлон отстранил Россию и Беларусь от членских федераций

ЗАЛЦБУРГ, Австрия. После того, как большинство олимпийских видов спорта запретили спортсменам и командам из России и Беларуси, биатлон усилил изоляцию, запретив федерациям-членам въезд в страны во вторник.

Россия и Беларусь «нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов» Об этом сообщает Международная федерация биатлона. в текущей ситуации.

Федерация биатлона также отметила, что российское военное вторжение «остановило деятельность Федерации биатлона Украины», поэтому было бы несправедливо, чтобы «нападавшие страны» имели права членства, в то время как биатлон в Украине прекращен.

Россия сохранила активное членство в большинстве спортивных руководящих органов, в том числе футбольных, которые проводят свою ежегодную конференцию в четверг в Дохе, Катар. Во вторник не было ясно, воспользуются ли российские футбольные чиновники своим правом присутствовать и разговаривать с более чем 200 коллегами.

Исполнительный совет IBU принял решение отстранить своих российских и белорусских членов через неделю после окончания сезона Кубка мира.

Решения, которые могут быть обжалованы в Спортивном арбитражном суде, будут пересмотрены «в случае изменения обстоятельств» в Украине, а также на конгрессе Международного союза слепых в сентябре, сообщили в руководящем органе.