РИМ — 13 апреля 1923 года французский епископ по имени Эухенио Тессрант и его помощник отплыли из итальянского портового города Триест, чтобы купить книги.
К следующему году после поиска библиотек и частных коллекций, разбросанных по всему Ближнему Востоку и Европе, они вернулись с 2700 томами — и библиотекой. Восточный Папский институт, аспирантура, посвященная изучению восточной ветви христианства.
«Я сидел на лестнице, в пыли и жаре», — вспоминает Тисран после многих лет в Константинополе, изучая тома «один за другим, целыми днями».
Современные церковные ученые могут найти это намного проще. Некоторые тексты в Institut de Rome, которые за годы разрослись примерно до 200 000 работ, были оцифрованы и скоро будут доступны для глобальной аудитории — ни лестничных пролетов, ни лестниц не требуется.
Первые цифровые версии будут общедоступны в середине 2022 года, продукт А благотворительная инициатива Это связывало институт с технологическими компаниями в США и Германии.
«Вы знаете, как в фильме Микки Руни: у меня есть костюмы, я знаю парня, у которого есть сарай, и мы можем поставить там пьесу», — сказал преподобный Дэвид Назар, президент института.
По его словам, компании сразу же осознали ценность проекта. Многие книги поступают из таких стран, как Сирия, Ливан или Ирак, где война или другие потрясения подвергали опасности целые группы. Другие — выходцы из стран, где авторитарный контроль был столь же опасен.
Отец Низар сказал: «Мы не больница, мы не на полях Сирии, но у нас есть студенты, которые приезжают оттуда и учатся здесь, потому что война не уничтожила наши ресурсы».
Хотя большинство названий института до неузнаваемости для широкой публики — шеститомный сборник восточно-православных канонов девятнадцатого века «Syntagma tôn theiôn kai hierôn kanonôn» никогда не входил в список бестселлеров, они ценны для ученых. Он включает такие тома, как первое греческое издание литургий Иоанна Златоуста, отца ранней церкви, напечатанное в Риме в 1526 году.
«Эта уникальная библиотека в мире», — сказал Габриэль Радель, профессор Университета Нотр-Дам, преподававший в этом институте десять лет назад.
Его тома охватывают широкий диапазон, которым является восточное христианство, общий термин для традиций и сект, которые сложились в первые века Церкви в Иерусалиме и на Ближнем Востоке и распространились по Греции, Турции и Восточной Европе на север в Россию. на юг до Египта и Эфиопии и на восток до Индии.
Первый комплект книг, который нужно оцифровать, был отсканирован командой из восьми человек из Long Island Corporation, Группа компаний «Сири. Системс», используя технологию сканирования от старшая школа Германия. Этот проект был несколько необычным для Ричарда Серри, клиентами компании которого обычно являются правительства штата и местные органы власти.
«Я сказал людям, что обычно не езжу через мост в Нью-Джерси по работе, а теперь собираюсь в Рим», — сказала Сири в телефонном интервью. Для него это тоже было первое вещество.
«Одна страница может быть на немецком языке, следующая страница может быть на санскрите или другом языке», — сказал г-н Сири о своем опыте сканирования текстов. «И самое забавное, что после просмотра страницы за страницей, книги за книгой я внезапно смог что-то прочитать — по-английски, что-то по-английски».
Электронные книги будут управляться через Sheltersom, нью-йоркская компания, чья технология блокчейна гарантирует, что институт сохранит право собственности и контроль над объемами.
Чжао Чэн Шорленд, генеральный директор SheltersomОна сказала, что в прошлом году была в библиотеке и была очень взволнована проектом.
«Он уникален не только в технологическом смысле, но и в том смысле, что внес свой вклад в такую замечательную часть истории», — сказала она в телефонном интервью. ShelterZoom финансирует первую фазу проекта.
Фабио Тассони, директор библиотеки, сказал, что сканированные копии были предоставлены наиболее востребованным книгам, посвященным восточной литургии и изучению ранних христианских писателей для Восточных церквей.
Журналы, издаваемые самим институтом, особенно выпуски, включающие неопубликованные рукописи, их перевод и научный анализ, также были среди первых, которые были оцифрованы. В целом, по его словам, на данный момент оцифровано около 500 томов, и в будущем этот процесс планируется продолжить.
Материал отражает уникальность института, где «можно изучать все восточные церкви, а не только одну», — сказал отец Низар. «Мы храним ресурсы многих из этих культур и восточных церквей, чтобы люди могли вернуться и взглянуть на свои корни, особенно когда дела обстоят в таком беспорядке».
Усилия Тиссерана по закупке книг отражают широту миссии института и глубину его приверженности.
В 1923 году его помощник, восточно-католический священник Кирилл Королевский, бежал в Румынию, Трансильванию, Венгрию и Польшу, прежде чем наконец прибыть в Вильнюс, столицу Литвы.
Тисран вспоминает в письме, которое он написал в 1955 году, когда его звезда уже взошла: «Он надеялся достичь Боснии, но вынужден был сдаться». Тессеран занял пост президента Ватиканской библиотеки и, как декан Коллегии кардиналов, позже председательствовал на похоронах Папы Пия XII в 1958 году и Папы Иоанна XXIII в 1963 году.
Многие книги, которые Институт продолжал собирать, поступили из стран, которые были частью бывшего Советского Союза.
Г-н Тасони сказал, что в результате в библиотеке появилось несколько неожиданных жемчужин, таких как полный комплект газет советских времен «Известия» и «Правда», включая выпуски, которые нельзя было найти в России, «потому что их больше нет».
Институт, который работает над графиком сборов за доступ к цифровым томам, продолжит оцифровку коллекции даже после ухода своих благотворительных партнеров. С этой мыслью закончил покупать сканер.
Другой бывший студент сказал, что пандемия резко повысила ценность проекта.
Бывшая студентка Лейла Демере, ныне возглавляющая отделение исламской веры Тюбингенского университета в Германии, написала в электронном письме, что два года закрытий и закрытий продемонстрировали, «насколько важен цифровой доступ к академическим ресурсам». Лестница не требуется.
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