Библиотека Ватикана сокращает дистанцию ​​между своими работами и учеными

РИМ — 13 апреля 1923 года французский епископ по имени Эухенио Тессрант и его помощник отплыли из итальянского портового города Триест, чтобы купить книги.

К следующему году после поиска библиотек и частных коллекций, разбросанных по всему Ближнему Востоку и Европе, они вернулись с 2700 томами — и библиотекой. Восточный Папский институт, аспирантура, посвященная изучению восточной ветви христианства.

«Я сидел на лестнице, в пыли и жаре», — вспоминает Тисран после многих лет в Константинополе, изучая тома «один за другим, целыми днями».

Современные церковные ученые могут найти это намного проще. Некоторые тексты в Institut de Rome, которые за годы разрослись примерно до 200 000 работ, были оцифрованы и скоро будут доступны для глобальной аудитории — ни лестничных пролетов, ни лестниц не требуется.