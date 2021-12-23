Библиотеки Нью-Йорка выпустили лучшие кассы 2021 года

В библиотечных системах Нью-Йорка хранятся миллионы книг (как печатных, так и цифровых), некоторые из которых более популярны, чем другие, а некоторые книги более популярны в некоторых районах. В конце каждого года БруклинИ Королевы, И Публичная библиотека Нью-Йорка Systems (последняя охватывает Манхэттен, Статен-Айленд и Бронкс) выпускает свою самую проверенную книгу года, давая жителям Нью-Йорка представление о том, что читают их соседи.

Сегодня они объявили 10 лучших касс 2021 года на всех платформах для взрослых, подростков и детей и, по крайней мере, на рынке для взрослых. исчезающая половина Автор Бретт Беннетт был большим победителем в этом году. NYPL отметила, что «многие из лучших книг, в том числе исчезающая половина— Представлено как часть WNYC Get Lit! Виртуальный книжный клуб — партнерство с Нью-йоркской публичной библиотекой началось в разгар пандемии, которая привела к тому, что тысячи людей подписались на него »(Узнайте больше об этом здесь.!)

«Интересно, что многие заголовки появились в книжных клубах — Книжном клубе WNYC и других, — что показывает, что жители Нью-Йорка определенно жаждут ощущения единения посредством чтения после периода беспрецедентной изоляции», — сказала Линн Любач, заместитель директора Услуги читателя в NYPL.

Ознакомьтесь с полными списками ниже, в которых есть Даниэль Стил, Барак Обама и несколько детей по имени Гарри Поттер.

Бруклинская публичная библиотека

исчезающая половина Бретт Беннетт полуночная библиотека Мэтт Хейг Земля обетованная Барак Обама список гостей Люси Фоли Секта: Истоки нашего недовольства Изабель Вилкерсон легкие чувства Кэти Пак Хонг молчаливый пациент от Алекса Михаэлидеса четыре ветра Кристен Ханна Скрытая жизнь Адди ЛаРю В.Э. Шваба Такая веселая эпоха Келли Рид

Мировая система NYPL (Бронкс, Манхэттен и Стейтен Остров)

Исчезающая половина: роман Бретт Беннетт Мексиканская готика Сильвия Морено Гарсия Клара и Солнце: Роман Казуо Исигуро Земля обетованная Барак Обама Класс: Истоки нашего недовольства Изабель Вилкерсон список гостей: роман Люси Фоли Где поет Кордадс Делия Оуэнс Может, тебе стоит поговорить с кем-нибудь: терапевтом, Обработано, наша жизнь раскрыта Лори Готтлиб Другая черная девушка: Роман По сценарию Закии Далилы Харрис Восстание Малибу: Роман Тейлор Дженкинс Рид

Бронкс

четыре ветра Кристен Ханна исчезающая половина Бретт Беннетт Двадцать первый день рождения Джеймс Паттерсон и Максин Петрова азартный человек По сценарию Дэвида Балдаччи Класс: Истоки нашего недовольства Изабель Вилкерсон Россияне Джеймсом Паттерсоном и Джеймсом О. Мальчик Дело: роман от Даниэль Стил Красная книга Джеймс Паттерсон и Дэвид Эллис Побед Харлан Кобен Соседи: роман от Даниэль Стил

Манхэттен

исчезающая половина Бретт Беннетт Класс: Истоки нашего недовольства Изабель Вилкерсон полуночная библиотека Мэтт Хейг четыре ветра Кристен Ханна Hamnet Мэгги О’Фаррелл Список гостей: роман Люси Фоли Такой приятный век: роман Келли Рид Народное беспокойство: роман Фредерик Бахманн Перевод Нила Смита Земля обетованная Барак Обама Где поет Кордадс Делия Оуэнс

Статен-Айленд

четыре ветра Кристен Ханна Двадцать первый день рождения Джеймс Паттерсон и Максин Петрова Соседи: роман от Даниэль Стил наследие Нора Робертс азартный человек По сценарию Дэвида Балдаччи убийственный крест Джеймс Паттерсон вечный Лиза Скотулин Красная книга Джеймс Паттерсон и Дэвид Эллис Россияне Джеймсом Паттерсоном и Джеймсом О. Мальчик Дело: роман от Даниэль Стил

Публичная библиотека Квинса

четыре ветра Кристен Ханна Земля обетованная Барак Обама исчезающая половина Бретт Беннетт полуночная библиотека Мэтт Хейг Список гостей: роман Люси Фоли молчаливый пациент от Алекса Михаэлидеса Класс: Истоки нашего недовольства Изабель Вилкерсон Где поет Кордадс Делия Оуэнс Народное беспокойство: роман Фредерик Бахманн Перевод Нила Смита Скрытая жизнь Адди ЛаРю В.Э. Шваба

Но что читают дети в наши дни?

Бруклинская публичная библиотека — 10 лучших детских касс

Гарри Поттер и Философский Камень Дж. К. Роулинг Гарри Поттер и тайная комната Дж. К. Роулинг Мужество: серия «Улыбка», книга 3 Райна Тельгемайер Гарри Поттер и узник Азкабана Дж. К. Роулинг Fetch-22: Серия «Человек-собака», Книга 8 Автор: Дафф Билки Шарик сноса (Дневник слабака 14) Джефф Кенни Уродливая правда (Мемуары слабака, книга 5) Джефф Кенни амулет Кадзу Кибуиси The Getaway (Мемуары Wimpy Kid, книга 12) Джефф Кенни Плохая удача (Мемуары слабака, книга 8) Джефф Кенни

10 лучших детских касс NYPL

Шарик сноса (Дневник слабака 14) Джефф Кенни Мужество: серия «Улыбка», книга 3 Райна Тельгемайер Для кого катится мяч: Серия «Человек-собака», книга 7 Дэйва Билки Глубокий конец (Дневник Вимпи Кида, книга 15) Джеффа Кинни Гарри Поттер и тайная комната Дж. К. Роулинг Гарри Поттер и Философский Камень Дж. К. Роулинг Fetch-22: Серия «Человек-собака», Книга 8 Автор: Дафф Билки Сестры: Серия «Улыбка», книга вторая Райна Тельгемайер Уродливая правда (Мемуары для серии Wimpy Kid, книга 5) Джеффа Кинни Драка дикой природы: Серия «Человек-собака», книга 6 Автор: Дафф Билки

Публичная библиотека Королевы — 10 лучших детских касс

Грязь и наказаниеИ Серия «Человек-собака», книга 8 Автор: Дафф Билки Fetch-22: Серия «Человек-собака», Книга 8 Автор: Дафф Билки Mothering Heights, серия «Человек-собака», книга 10 Автор: Дафф Билки Для кого катится мяч, Серия «Человек-собака», Книга 7 Автор: Дафф Билки Мужество: серия «Улыбка», книга 3 Райна Тельгемайер The Deep End (Дневник слабого ребенка 15) Джефф Кенни Клуб комиксов Kid Cat Автор: Дафф Билки Повелитель Блох, Серия Человек-Собака, Книга 5 Автор: Дафф Билки Шарик сноса (Дневник слабака 14) Джефф Кенни человек развязал собаку Автор: Дафф Билки

Бруклинская публичная библиотека — 10 лучших рекордов для молодежи

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10 лучших мест для оформления заказа для подростков на NYPL

Тень и Кость: Трилогия Гриши, Книга 1 Ли Бардуго Полуночное солнце: Сумерки, книга пятая Стефани Майер Мы были лжецами Э. Локхарт Один из нас лжет: Один из нас лжет, серия 1 Карен М. Макманус Осада и буря: Трилогия о Грише, книга 2 Ли Бардуго Кривое Королевство: Серия «Отбросы», Книга 2 Ли Бардуго Жестокий принц: Сериал Воздушный народ, Книга первая Холли Блэк Всего пять незнакомцев Натали Д. Ричардс История о певчих птицах и змеях: Серия «Голодные игры», Сьюзан Коллинз Один из нас следующий: продолжение романа «Один из нас солгал» Карен М. Макманус

Публичная библиотека Квинса — 10 лучших заведений для подростков