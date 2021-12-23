Библиотеки Нью-Йорка выпустили лучшие кассы 2021 года

В библиотечных системах Нью-Йорка хранятся миллионы книг (как печатных, так и цифровых), некоторые из которых более популярны, чем другие, а некоторые книги более популярны в некоторых районах. В конце каждого года БруклинИ Королевы, И Публичная библиотека Нью-Йорка Systems (последняя охватывает Манхэттен, Статен-Айленд и Бронкс) выпускает свою самую проверенную книгу года, давая жителям Нью-Йорка представление о том, что читают их соседи.
Сегодня они объявили 10 лучших касс 2021 года на всех платформах для взрослых, подростков и детей и, по крайней мере, на рынке для взрослых. исчезающая половина Автор Бретт Беннетт был большим победителем в этом году. NYPL отметила, что «многие из лучших книг, в том числе исчезающая половина— Представлено как часть WNYC Get Lit! Виртуальный книжный клуб — партнерство с Нью-йоркской публичной библиотекой началось в разгар пандемии, которая привела к тому, что тысячи людей подписались на него »(Узнайте больше об этом здесь.!)
«Интересно, что многие заголовки появились в книжных клубах — Книжном клубе WNYC и других, — что показывает, что жители Нью-Йорка определенно жаждут ощущения единения посредством чтения после периода беспрецедентной изоляции», — сказала Линн Любач, заместитель директора Услуги читателя в NYPL.
Ознакомьтесь с полными списками ниже, в которых есть Даниэль Стил, Барак Обама и несколько детей по имени Гарри Поттер.
Бруклинская публичная библиотека
- исчезающая половина Бретт Беннетт
- полуночная библиотека Мэтт Хейг
- Земля обетованная Барак Обама
- список гостей Люси Фоли
- Секта: Истоки нашего недовольства Изабель Вилкерсон
- легкие чувства Кэти Пак Хонг
- молчаливый пациент от Алекса Михаэлидеса
- четыре ветра Кристен Ханна
- Скрытая жизнь Адди ЛаРю В.Э. Шваба
- Такая веселая эпоха Келли Рид
Мировая система NYPL (Бронкс, Манхэттен и Стейтен Остров)
- Исчезающая половина: роман Бретт Беннетт
- Мексиканская готика Сильвия Морено Гарсия
- Клара и Солнце: Роман Казуо Исигуро
- Земля обетованная Барак Обама
- Класс: Истоки нашего недовольства Изабель Вилкерсон
- список гостей: роман Люси Фоли
- Где поет Кордадс Делия Оуэнс
- Может, тебе стоит поговорить с кем-нибудь: терапевтом, Обработано, наша жизнь раскрыта Лори Готтлиб
- Другая черная девушка: Роман По сценарию Закии Далилы Харрис
- Восстание Малибу: Роман Тейлор Дженкинс Рид
Бронкс
- четыре ветра Кристен Ханна
- исчезающая половина Бретт Беннетт
- Двадцать первый день рождения Джеймс Паттерсон и Максин Петрова
- азартный человек По сценарию Дэвида Балдаччи
- Класс: Истоки нашего недовольства Изабель Вилкерсон
- Россияне Джеймсом Паттерсоном и Джеймсом О. Мальчик
- Дело: роман от Даниэль Стил
- Красная книга Джеймс Паттерсон и Дэвид Эллис
- Побед Харлан Кобен
- Соседи: роман от Даниэль Стил
Манхэттен
- исчезающая половина Бретт Беннетт
- Класс: Истоки нашего недовольства Изабель Вилкерсон
- полуночная библиотека Мэтт Хейг
- четыре ветра Кристен Ханна
- Hamnet Мэгги О’Фаррелл
- Список гостей: роман Люси Фоли
- Такой приятный век: роман Келли Рид
- Народное беспокойство: роман Фредерик Бахманн Перевод Нила Смита
- Земля обетованная Барак Обама
- Где поет Кордадс Делия Оуэнс
Статен-Айленд
- четыре ветра Кристен Ханна
- Двадцать первый день рождения Джеймс Паттерсон и Максин Петрова
- Соседи: роман от Даниэль Стил
- наследие Нора Робертс
- азартный человек По сценарию Дэвида Балдаччи
- убийственный крест Джеймс Паттерсон
- вечный Лиза Скотулин
- Красная книга Джеймс Паттерсон и Дэвид Эллис
- Россияне Джеймсом Паттерсоном и Джеймсом О. Мальчик
- Дело: роман от Даниэль Стил
Публичная библиотека Квинса
- четыре ветра Кристен Ханна
- Земля обетованная Барак Обама
- исчезающая половина Бретт Беннетт
- полуночная библиотека Мэтт Хейг
- Список гостей: роман Люси Фоли
- молчаливый пациент от Алекса Михаэлидеса
- Класс: Истоки нашего недовольства Изабель Вилкерсон
- Где поет Кордадс Делия Оуэнс
- Народное беспокойство: роман Фредерик Бахманн Перевод Нила Смита
- Скрытая жизнь Адди ЛаРю В.Э. Шваба
Но что читают дети в наши дни?
Бруклинская публичная библиотека — 10 лучших детских касс
- Гарри Поттер и Философский Камень Дж. К. Роулинг
- Гарри Поттер и тайная комната Дж. К. Роулинг
- Мужество: серия «Улыбка», книга 3 Райна Тельгемайер
- Гарри Поттер и узник Азкабана Дж. К. Роулинг
- Fetch-22: Серия «Человек-собака», Книга 8 Автор: Дафф Билки
- Шарик сноса (Дневник слабака 14) Джефф Кенни
- Уродливая правда (Мемуары слабака, книга 5) Джефф Кенни
- амулет Кадзу Кибуиси
- The Getaway (Мемуары Wimpy Kid, книга 12) Джефф Кенни
- Плохая удача (Мемуары слабака, книга 8) Джефф Кенни
10 лучших детских касс NYPL
- Шарик сноса (Дневник слабака 14) Джефф Кенни
- Мужество: серия «Улыбка», книга 3 Райна Тельгемайер
- Для кого катится мяч: Серия «Человек-собака», книга 7 Дэйва Билки
- Глубокий конец (Дневник Вимпи Кида, книга 15) Джеффа Кинни
- Гарри Поттер и тайная комната Дж. К. Роулинг
- Гарри Поттер и Философский Камень Дж. К. Роулинг
- Fetch-22: Серия «Человек-собака», Книга 8 Автор: Дафф Билки
- Сестры: Серия «Улыбка», книга вторая Райна Тельгемайер
- Уродливая правда (Мемуары для серии Wimpy Kid, книга 5) Джеффа Кинни
- Драка дикой природы: Серия «Человек-собака», книга 6 Автор: Дафф Билки
Публичная библиотека Королевы — 10 лучших детских касс
- Грязь и наказаниеИ Серия «Человек-собака», книга 8 Автор: Дафф Билки
- Fetch-22: Серия «Человек-собака», Книга 8 Автор: Дафф Билки
- Mothering Heights, серия «Человек-собака», книга 10 Автор: Дафф Билки
- Для кого катится мяч, Серия «Человек-собака», Книга 7 Автор: Дафф Билки
- Мужество: серия «Улыбка», книга 3 Райна Тельгемайер
- The Deep End (Дневник слабого ребенка 15) Джефф Кенни
- Клуб комиксов Kid Cat Автор: Дафф Билки
- Повелитель Блох, Серия Человек-Собака, Книга 5 Автор: Дафф Билки
- Шарик сноса (Дневник слабака 14) Джефф Кенни
- человек развязал собаку Автор: Дафф Билки
Бруклинская публичная библиотека — 10 лучших рекордов для молодежи
- один из нас лжет Карен М. Макманус
- Наруто Масаси Кисимото
- Двор чертополоха и роз: серия Двор чертополоха и роз, книга 1 Сара Дж. Мас
- Тень и Кость: Трилогия Гриши, Книга 1 Ли Бардуго
- Баллада о певчих птицах и змеях: Голодные игры Сьюзан Коллинз
- Полуночное солнце: Сумерки, книга пятая Стефани Майер
- Мы были лжецами Э. Локхарт
- яичник Тити Кубо
- ненависть, которую ты даешь Энджи Томас
- голодные игры Сьюзан Коллинз
10 лучших мест для оформления заказа для подростков на NYPL
- Тень и Кость: Трилогия Гриши, Книга 1 Ли Бардуго
- Полуночное солнце: Сумерки, книга пятая Стефани Майер
- Мы были лжецами Э. Локхарт
- Один из нас лжет: Один из нас лжет, серия 1 Карен М. Макманус
- Осада и буря: Трилогия о Грише, книга 2 Ли Бардуго
- Кривое Королевство: Серия «Отбросы», Книга 2 Ли Бардуго
- Жестокий принц: Сериал Воздушный народ, Книга первая Холли Блэк
- Всего пять незнакомцев Натали Д. Ричардс
- История о певчих птицах и змеях: Серия «Голодные игры», Сьюзан Коллинз
- Один из нас следующий: продолжение романа «Один из нас солгал» Карен М. Макманус
Публичная библиотека Квинса — 10 лучших заведений для подростков
- История о певчих птицах и змеях: Серия «Голодные игры», Сьюзан Коллинз
- книжный вор Маркус Зусак
- Жестокий принц: Сериал Воздушный народ, Книга первая Холли Блэк
- Тень и Кость: Трилогия Гриши, Книга 1 Ли Бардуго
- Они оба умирают в конце Адам Сильвера
- голодные игры Сьюзан Коллинз
- Полуночное солнце: Сумерки, книга пятая Стефани Майер
- Шесть ворон Ли Бардуго
- Двор чертополоха и роз: серия Двор чертополоха и роз, книга 1 Сара Дж. Мас
- неудача от Джона Грина
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