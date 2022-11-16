Бизнесмен, находящийся под санкциями, говорит, что Россия хочет участвовать в решении климатических проблем

ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХ, Египет (AP) — Российский миллиардер, находящийся под санкциями США и Европы из-за его предполагаемых связей с Кремлем, сказал, что не удивлен протестами против его страны на переговорах ООН по климату в этом году, но настаивает на том, чтобы Россия продолжать заниматься проблемой глобального потепления, потому что это глубоко затрагивает нацию.

Андрей Мельниченко, возглавляющий комитет по климатической политике российской бизнес-лоббистской группы РСПП, заявил Associated Press, что «независимо от того, в какой ужасный момент мы все сейчас находимся, мы будем участвовать, мы заметим» на встрече в Шарм-эль-Шейхе. Египет.

Проукраинские активисты сорвали начало мероприятия, организованного российской делегацией на переговорах по климату во вторник, после чего их увели сотрудники службы безопасности.

«Меня это не удивило, — сказал Мельниченко, выступавший в комиссии вместе с российскими делегатами. «Что удивительного? Что есть люди, которые очень обеспокоены происходящим в Украине и хотят высказать свое мнение? «

«Я полностью понимаю это на 100 процентов», — сказал он.

Его комментарии, хотя и не критикуют напрямую вторжение России в Украину указывает на более тонкий взгляд на кровавый конфликт, чем официальная линия Кремля, описывающая войну как «специальную военную операцию».

С конца февраля Украина опустошена войной, бомбы и бомбардировки разрушают города и убивают тысячи людей.

Война привела к наложению множества санкций на видных российских чиновников и бизнесменов, связанных с Кремлем.

Мельниченко, который сейчас живет в Дубае, раскритиковал санкции Запада в отношении России, которые, по его словам, применялись без учета возможных последствий, таких как влияние ограничений на экспорт удобрений на мировые цены на продовольствие и усилия России по сокращению выбросов парниковых газов. Россия является крупнейшим экспортером удобрений в мире.

«Санкции были наброшены на российскую экономику как одеяло», — сказал Мельниченко, который когда-то руководил производителем удобрений «Еврохим» и СУЭК, одной из крупнейших в мире угольных компаний. «Это влияет на все. Возьмем, к примеру, продукты питания и удобрения».

Он утверждал, что санкции повлияли на снабжение продовольствием «сотен миллионов» людей по всему миру.

«Безусловно, это решение влияет на способность России быстрее двигаться по пути декарбонизации своей экономики», — добавил Мельниченко.

Российские участники переговоров по климату в Египте сосредоточили внимание, в частности, на усилиях по сокращению выбросов и зависимости от ископаемого топлива, правилах международных углеродных рынков и углеродных компенсациях — вопросе, который, по мнению России, имеет большой потенциал из-за ее огромных лесов.

Мельниченко сказал, что Россия будет продолжать экспортировать ископаемое топливо для удовлетворения спроса, и решение о том, что является более конкурентоспособным, должно быть предоставлено рынкам. Россия является крупнейшим экспортером нефти и природного газа, хотя и столкнулась с санкциями со стороны своих торговых партнеров в Европейском союзе. Другие страны, такие как Индия и Китай, продолжают импортировать российскую нефть.

«Я думаю, что производство ископаемого топлива в России () очень конкурентоспособно в мире с точки зрения общей стоимости, включая внешние факторы», — сказал он. «Именно поэтому Россия сможет в течение достаточно длительного периода времени, в течение очень длительного периода времени, удерживать очень большую долю рынка ископаемого топлива и… получать от этого выгоду».

Мельниченко, состояние которого по версии журнала Forbes составляет около $23,5 млрд, заявил, что международное сообщество должно уделять больше внимания большой доле выбросов парниковых газов, которые не вызваны деятельностью человека, такой как дыхание, разложение и даже вулканы. Ученые говорят, что глобальное потепление, наблюдаемое в последние десятилетия, в основном вызвано крупномасштабным сжиганием ископаемого топлива после индустриализации.

Отвечая на вопрос о роли, которую озабоченность по поводу изменения климата играет в российском гражданском обществе, он сказал, что экологические проблемы стали более актуальными в крупных городах за последние шесть-семь лет.

Он настаивал на том, что мирные акции протеста по этому поводу возможны. «И правительство действительно реагирует».

«Это одна из областей, где вы можете иметь свободу слова», — сказал он. И это понятно, потому что это очень безопасно с точки зрения политической обстановки.

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