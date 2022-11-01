Бизнесмен Тиньков отказался от российского гражданства из-за войны на Украине

(Рейтер) — Серийный предприниматель Олег Тиньков отказался от российского гражданства, заявив, что не хочет, чтобы его ассоциировали с «фашизмом» или людьми, сотрудничающими с «убийцами».

«Я решил отказаться от российского гражданства после того, как Россия вторглась в независимую Украину. Я против этой войны и убийства мирных людей», — написал 54-летний основатель Тинькофф Банка в своем посте в Instagram во вторник.

Тиньков, чей стартап цифровых кредитных карт TCS Group Holding превратился в один из крупнейших финансовых институтов России, открыто критиковал вторжение и президента Владимира Путина.

В апреле он был вынужден продать свои 35% акций ТКС, материнской компании Тинькофф Банка, российскому горнодобывающему магнату Владимиру Потанину после ряда антивоенных комментариев.

Тинькофф заявил, что опубликованный в понедельник оригинальный пост в Instagram с фотографией свидетельства об отказе от гражданства от 26 октября «исчез при загадочных обстоятельствах».

Тинькофф также заявил во вторник, что подал иск, чтобы заставить банк прекратить использовать его имя.

«Мое имя не должно ассоциироваться с фашизмом», — сказал Тиньков. «Я ненавижу, когда мой бренд/имя ассоциируется с банком, который сотрудничает с убийцами и кровью».

Агентство ТАСС сообщило, что банк, со своей стороны, заявил, что имеет полные юридические права на использование бренда Тинькофф.

Миллиардер, который сравнивал себя с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и имел состояние около 10 миллиардов долларов на пике своего развития, запустил бренды электроники, замороженных продуктов и пива, прежде чем в середине 2000-х годов основал Тинькофф Банк.

Перед тем, как он продал свою долю, Великобритания ввела санкции против Тинькова, заявив, что он «получает выгоду от российского правительства» через свою долю в системообразующей компании.

Считается, что Тиньков живет в Лондоне, где много лет лечился от лейкемии. Он говорит, что сейчас у него нет деловых интересов в России.

Тинькофф ранее имел гражданство США, но отказался от него к тому времени, когда в 2013 году было объявлено о банке Тинькофф, что Вашингтон назвал попыткой избежать налоговых обязательств.

В прошлом году Тинькофф достиг мирового соглашения с Министерством юстиции на сумму 500 миллионов долларов.

(Отчетность Reuters; редактирование Кевина Леви)