Бизнес-гиганты запутались в вопросе импорта энергоресурсов из России

Опрос, проведенный Asahi Shimbun, показал, что 31 из 100 крупных компаний Японии поддерживают шаги по приостановке или сокращению импорта ресурсов из России в связи с ее вторжением в Украину, в то время как многие компании избегают оглашения своей позиции.

На вопрос, следует ли Японии продолжать импортировать российскую нефть и природный газ, 26 человек призвали к его сокращению, а пятеро заявили, что ей следует прекратить импорт немедленно, в следующем году или позже. Шестьдесят семь компаний ответили, что не могут говорить так или иначе, или ответили «другие».

Токио уже объявил о планах поэтапного отказа от импорта российской нефти в соответствии с европейскими и американскими планами. Однако она намерена продолжать импорт СПГ из России, поскольку на эту страну приходится около 10 процентов импорта СПГ в Японию.

Акира Шимада, старший исполнительный вице-президент Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT), «Япония должна хеджировать свои риски, обратившись к поставщикам, которые могут обеспечить более стабильные поставки».

Руководители компаний, которые не ответили или не ответили другим, объяснили причины не заявления твердой позиции.

Такеши Ниинами, президент Suntory Holdings Ltd. Когда Япония выходит из российского СПГ-проекта «Сахалин-2», «нам нужно принять комплексное решение, в том числе, какие страны мы предпочитаем».

Акихиро Никкаку, президент Toray Industries Inc. , «Бизнес-сообщество должно поддерживать политику правительства».

«Это сложный вопрос, напрямую связанный с энергетической безопасностью», — сказал Кацуя Наканиши, президент Mitsubishi, инвестировавшей в проект «Сахалин-2».

«Решение должно быть принято после рассмотрения влияния перебоев с поставками (из России) на местную экономику и общество в целом», — добавил Наканиши.

Опрос также показал, что с начала вторжения 53 компании приостановили или сократили свои операции или сделки, связанные с Россией.

За исключением компаний, не связанных с Россией, более 70 процентов компаний сократили или сократили свою деятельность, что явно указывает на уход из России.

42 заявили, что приостановили свои операции с Россией, а 11 заявили, что не прекратили свои операции, а скорее сократили их размер.

Их деятельность варьируется от производства, продаж и транспортировки в России до финансов, телекоммуникаций и Интернета.

Две компании сообщили, что продолжают вести бизнес в России так же, как и раньше.

На вопрос о влиянии вторжения на их деятельность 24 компании сообщили о «приостановке или сокращении бизнеса, связанного с Россией». Допускается несколько ответов.

Однако многие из них заявили, что влияние на эффективность их бизнеса будет ограниченным, поскольку суммы транзакций невелики.