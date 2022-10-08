Бизнес-лобби Италии снизило прогноз экономического роста на 2023 год до нуля из-за опасений по поводу энергетики

МИЛАН (Рейтер) — Экономика Италии вырастет больше, чем ожидалось, в 2022 году, но стагнирует в 2023 году, заявило в субботу главное бизнес-лобби страны, предупредив, что напряженность в отношениях между Европейским союзом и Россией из-за поставок газа делает перспективы крайне неопределенными. .

В отчете Confindustria понизила свой прогноз роста ВВП в 2023 году до нуля с ожидаемых 1,6% в апреле, а также пересмотрела свою оценку на 2022 год до 3,4% с 1,9% благодаря отличным показателям итальянской экономики в первой половине год.

Понижение рейтинга на 2023 год отражает ожидания правительства и произошло после того, как уходящая администрация Марио Драги на прошлой неделе снизила прогноз роста на следующий год до 0,6% из-за роста цен на энергию. Тем не менее, в нем говорится, что валовой внутренний продукт вырастет на 3,3% в 2022 году по сравнению с 3,1%, прогнозируемыми в апреле.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Более низкие прогнозы на следующий год подчеркивают экономические препятствия, с которыми столкнулась Джорджия Мелони, которая привела правую коалицию к победе на выборах в прошлом месяце и, как ожидается, будет назначена премьер-министром в этом месяце.

«Если напряженность в отношениях между ЕС и Россией обострится до такой степени, что приведет к дальнейшему скачку цен и/или блокирует поставки газа, негативные последствия для производственной деятельности будут более серьезными, что означает более выраженную рецессию», — говорится в отчете Confindustria.

Москва и несколько европейских стран, в том числе Германия, не согласны с поставками природного газа из России с тех пор, как в феврале эта страна вторглась в Украину.

Российский газ сейчас составляет лишь около 10% импорта итальянского газа по сравнению с примерно 40%, в то время как доля Алжира и стран Северной Европы увеличилась.

READ Олигарх Михаил Фридман и Олег Дерипаска призывают прекратить войну Путина Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

(Отчетность Джанлуки Чимраро) Редактирование Дэвида Холмса

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.