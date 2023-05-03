Бизнес-союзы Беларуси и России играют важную роль в продвижении экспорта на новые рынки

МИНСК, 3 мая. /Корр. БЕЛТА/. В Bilta узнали, что объединение потенциала бизнес-союзов Беларуси и России поможет увеличить экспорт на новые рынки.

Заместитель министра экономики Беларуси Татьяна Бранцевич и заместитель директора Департамента предпринимательства Ирина Бабченок встретились с главой Общероссийской общественной организации поддержки малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым и представителем Минэкономразвития России Ильей Федоровым Беларуси.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество между малыми и средними компаниями, возможность реализации совместных проектов, в том числе промышленного сотрудничества, а также объединение усилий профсоюзов и бизнес-ассоциаций двух стран для извлечения выгоды из новых экспортных рынков для страны юго-восточного региона. и Африка.

Стороны договорились оказать содействие в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в экономических форумах, выставках и других мероприятиях, проводимых для предпринимателей Беларуси и Российской Федерации.