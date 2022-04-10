Билли Айлиш посвящает свою «силу» украинцам; Солидарность возникает на фоне российского вторжения

В условиях продолжающегося российского вторжения в Украину многие художники и знаменитости поддержали пострадавших от войны и послали им свою любовь и молитвы. Недавно популярный сестринский дуэт Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл посвятил свою песню твоя энергия Для украинцев с продолжением войны в стране. Это произошло на виртуальном мероприятии «Stand up for Ukraine», на котором также присутствовали такие знаменитости, как Элтон Джон и Мадонна.

Билли Эйлиш твоя энергия Спектакль в честь Украины

Перед выступлением Билли Айлиш рассказала о продолжающейся российско-украинской войне и заявила, что ее выступление — «дань уважения народу Украины». Она также призвала мировых лидеров принять «немедленные меры» и помочь перемещенным лицам по всему миру из-за сложившейся ситуации.

Билли Айлиш сказала: «Для мировых лидеров миллионы людей, перемещенных из Украины. Нам нужно, чтобы вы ответили на призыв и предприняли немедленные действия для поддержки перемещенных лиц по всему миру. Те, кто смотрит, помогите распространить это сообщение, чтобы наши лидеры знают, что они должны. Мы должны немедленно принять меры. Мы поддерживаем Украину».

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Среди исполнителей на мероприятии U2 Stand Up for Ukraine были Крис Рок, Деми Ловато, Селин Дион, Green Day, Хью Джекман, братья Джонас, Кэти Перри и многие другие известные звезды. Мадонна и ее сын Дэвид Банда подарили людям по всему миру «песенный подарок» в надежде, что они поддержат Украину. Она поделилась выступлением в Интернете и написала: «Артисты здесь, чтобы нарушить мир!! — мы защищаем Украину, и нам нужно, чтобы мировые лидеры сделали то же самое!! Необходимы немедленные действия, чтобы помочь перемещенным лицам из Украины».

Художники здесь, чтобы нарушить покой!! — Мы защищаем Украину и хотим, чтобы мировые лидеры делали то же самое!! Необходимы немедленные действия, чтобы помочь переселенцам из Украины. Поделитесь этим видео, опубликуйте свое или сделайте пожертвование (ссылка в профиле) #StandUpForUkraine 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦 pic.twitter.com/nxwo7cv9pw — Мадонна (@Madonna) 9 апреля 2022 г.

Согласно People, Элтон Джон также был частью мероприятия и заявил, что он «печален и ужасен» из-за страданий, через которые сейчас проходят люди. Отметив, что он поддерживает «прекращение насилия и страданий» в Украине, он сказал: «Мы опечалены и потрясены сегодня страданиями людей в Украине, в том числе более четверти миллиона человек, живущих с ВИЧ, в этом конфликте. «Это разворачивается. В эти трудные времена мы выступаем за прекращение насилия и страданий в Украине. Мы должны поддерживать тех, кто ищет помощи и находит путь к безопасности с помощью спасательных услуг и гуманитарной помощи».

Фото: Instagram / @bilieeilish, AP