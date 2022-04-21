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Билли Джин Кинг осуждает дисквалификацию на Уимблдоне российских и белорусских игроков

22 апреля, 2022
Boleslava Sokolova

В связи с решением Уимблдона отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире этого года, Билли Джин Кинг опубликовала в среду заявление, осуждающее поляризующую рекламу.

78-летняя легенда тенниса в четверг поделилась в социальных сетях своими мыслями по этому поводу, приказу, объявленному Ассоциацией лаун-тенниса и Всеанглийским клубом лаун-тенниса и крокета в ответ на продолжающееся вторжение России в Украину.

«Решение LTA и AELTC относительно российских и белорусских игроков для участия в турнире этого года было трудной и сложной задачей, и я ценю вызовы и давление, с которыми они сталкиваются», — написал Кинг. «Одним из руководящих принципов создания WTA было то, что любая девушка в мире, если она достаточно хороша, должна иметь место для соревнований. Я взяла на себя обязательство в 1973 году и поддерживаю это сегодня.

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