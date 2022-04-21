Билли Джин Кинг осуждает дисквалификацию на Уимблдоне российских и белорусских игроков

В связи с решением Уимблдона отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире этого года, Билли Джин Кинг опубликовала в среду заявление, осуждающее поляризующую рекламу.

78-летняя легенда тенниса в четверг поделилась в социальных сетях своими мыслями по этому поводу, приказу, объявленному Ассоциацией лаун-тенниса и Всеанглийским клубом лаун-тенниса и крокета в ответ на продолжающееся вторжение России в Украину.

«Решение LTA и AELTC относительно российских и белорусских игроков для участия в турнире этого года было трудной и сложной задачей, и я ценю вызовы и давление, с которыми они сталкиваются», — написал Кинг. «Одним из руководящих принципов создания WTA было то, что любая девушка в мире, если она достаточно хороша, должна иметь место для соревнований. Я взяла на себя обязательство в 1973 году и поддерживаю это сегодня.

«Я не могу поддержать отстранение отдельных спортсменов от участия в каком-либо турнире только из-за их национальности. Теннис становится сильнее, когда мы держимся вместе, и наше постоянное внимание должно быть сосредоточено на нашей постоянной поддержке инициативы «Театральный теннис во имя мира», которая предоставляет финансовую поддержку и значительные ресурсы. на Украину».

AELTC сослался на причины запрета в своем заявлении, заявив, что «обязанность организации состоит в том, чтобы сыграть свою роль в широких усилиях правительства, промышленности, спорта и творческих институтов по уменьшению глобального влияния России самыми решительными средствами». представление о мероприятии в Великобритании и во всем мире.

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Женская теннисная ассоциация И Ассоциация профессионалов тенниса Он опубликовал отдельные заявления вскоре после решения Уимблдона. Обе организации поддержали отказ Кинга от запрета и раскритиковали дискриминацию пострадавших спортсменов. WTA заявила, что «крайне разочарована» запретом, а ATP назвала этот шаг «нарушением нашего соглашения с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игрока основано исключительно на рейтинге ATP».

Однако AELTC оставил место для возможности урегулирования, отметив, что есть возможность отменить решение, «если условия существенно изменятся в период с настоящего момента до июня».

Кинг, 39-кратный чемпион Большого шлема и член Международного зала теннисной славы, является последним спортивным гигантом, который рассматривает возможность запрета. Новак Джокович, нынешний мужчина №1 в миресказал ранее в четверг, что он считает, что этот шаг был ошибкой.

«Я знаю, насколько это эмоционально травматично, — сказал Джокович. через CNN. «В Сербии мы все знаем, что произошло в 1999 году. На Балканах мы были свидетелями многих войн в новейшей истории. Однако я не могу поддержать решение Уимблдона, я считаю его безумием. Когда политика вмешивается в спорт, результат нехороший ».

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