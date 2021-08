Билл Браудер, банкир, ставший занозой для Путина

В России нет недостатка в миллиардерах, но это не значит, что зарабатывать деньги в стране – легкий труд. На прошлой неделе (6 августа) Майкл Калви, один из самых известных иностранных инвесторов России, был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы условно за хищение, и это дело встревожило бизнес-сообщество страны, напомнив им об опасностях. работы там: Нью-Йорк ТаймсПримерно каждый десятый заключенный в российских тюрьмах – белые воротнички.

Судьба Кальви – это судьба бывшего менеджера хедж-фонда США Билла Браудера, которому чудом удалось спастись. До середины 2000-х Браудер, родившийся в Принстоне, штат Нью-Джерси, и выросший в Чикаго, в какой-то момент был крупнейшим иностранным инвестором России. Соучредив Hermitage Capital вместе с легендарным банкиром Эдмондом Сафрой в 1996 году, Джо вышел на «дикий запад» зарождающегося фондового рынка страны, зарабатывая миллиарды.

По мере роста доходов росли и его проблемы с олигархами, которые находили все более инновационные способы вытеснения миноритарных акционеров, таких как Hermitage, с российского рынка. Таким образом, Браудер стал активным инвестором, оказывая давление на компании и их акционеров с целью улучшения практики корпоративного управления.

В конце концов, его действия были замечены Владимиром Путиным, и виза Браудера была отозвана в 2005 году. Это привело к многолетним судебным баталиям, которые завершились жестоким убийством в 2009 году его адвоката, 37-летнего Сергея Магнитского, которому было отказано в медицинской помощи. и в конце концов забили до смерти в московской тюрьме.

С тех пор Браудер лоббировал правительства, чтобы те приняли законы, названные в память о Магнитском. Первый закон Магнитского, который Барак Обама подписал в 2012 году, позволил Соединенным Штатам заморозить активы и запретить поездки в Соединенные Штаты для 18 человек, которые, как считается, были причастны к смерти адвоката. С тех пор это было расширено до Глобального закона Магнитского, который налагает санкции на людей во всем мире, связанных с нарушениями прав человека, включая некоторых из тех, кто причастен к убийству Джамаля Хашогги, саудовского журналиста, убитого в Турции в 2018 году, обвиняемого в геноцид мусульман-уйгуров в Китае.

Аналогичные правила были подписаны в законах в Канаде и Соединенном Королевстве, включая налоговые убежища, такие как Британские Виргинские острова, Джерси и Каймановы острова. Европейский союз начал работу над своей версией закона, и Браудер говорит, что ведет переговоры с Австралией, Новой Зеландией и Японией, чтобы сделать то же самое.

Браудер наполняет свой разговор фразами, которые кажутся одной строкой Мстители фильм. «Движущей силой в моей жизни сейчас является справедливость», – восклицает он, как Бэтмен, когда я разговариваю с ним через Zoom. Он описывает закон Магнитского как «своего рода выдающийся успех в области прав человека», который «полностью изменил алхимию зла в мире». Он описывает свою личность как «до крайности упрямый».

Но борьба за справедливость может быть более естественной карьерой для Браудера, чем можно предположить из его карьеры в области финансов. Он родился в 1964 году и является внуком Эрла Браудера, генерального секретаря Коммунистической партии США в 1930-х и 1940-х годах. Его семья, в том числе два его брата, являются левыми учеными. В своей книге красное уведомление (2015), писал, что подростковые годы он пытался найти способ восстать против своей либеральной семьи. Он пишет: «Тогда … он меня ударил». «Я бы надел костюм и галстук и стал капиталистом. Ничто не беспокоило мою семью больше, чем это».

Его уход от финансов в более позднем возрасте (Hermitage по-прежнему активен, но Браудер говорит, что сейчас он вкладывает только свои деньги) «никому в моей семье трудно критиковать», – говорит он, хотя и добавляет, что его отцу стало «нравиться» «его работа. Когда его борьба с коррупцией стала предметом исследования в Гарвардском университете.

Однако в своей новой жизни Браудер стал объектом обвинений, связанных с его историей использования юридических процедур для снижения налогов, включая использование схемы, которая предоставляет налоговые льготы работодателям с ограниченными возможностями («Кто не нанимает инвалидов – спрашивает Браудера»). 2018 г. Житель Нью-Йорка В профиле Браудера цитируется коллега-банкир, который также управлял российскими деньгами: «Обычно мы не последователи матери Терезы, но Билл был особенно сосредоточен на прибыли».

Он также был обвинен в отказе от американского гражданства и принятии британского гражданства, чтобы уменьшить сумму налога, который он платит, хотя он говорит, что отказ от американского гражданства больше связан с тем, как американское правительство преследовало его бабушку и дедушку за то, что они коммунисты. «Я не думаю, что в том, чтобы быть британцем, есть что-то зловещее», – говорит он.

В 2018 году Браудер доказал, что, по его собственным словам, находится «под кожей Путина». На саммите Путина и Дональда Трампа в Хельсинки президент России предложил экстрадировать 12 сотрудников российской разведки, обвиненных во вмешательстве в выборы в США в 2016 г. Взамен он хотел получить доступ к Браудеру. На пресс-конференции после встречи Трамп назвал это «невероятным шоу». Браудер признает, что был напуган, но добавляет, что «отчасти … [the episode] Это добавило успеха моей кампании, потому что теперь все во всем мире знают о законе Магнитского ».

Он все еще проводит кампанию, в последний раз выступая от имени журналистки Кэтрин Пелтон, которая борется с обвинениями в клевете со стороны трех российских миллиардеров, в том числе Романа Абрамовича и российской государственной нефтяной компании «Роснефть», о своей книге. Люди Путина. «Это самая большая судебная задолженность, которую я когда-либо видел», – говорит Браудер. «У вас есть олигархия с буквально неограниченными ресурсами … а еще есть журналист, у которого есть всего два года, чтобы притирать их вместе.

«Это упражнение дает понять всем журналистам, что они хотят увидеть, что произойдет – на вас обрушится вся тяжесть и ужас», – сказал он, прежде чем добавить в несколько веселой манере: «Абрамовичу должно быть стыдно за себя. . »

Однако для таких сражений, вероятно, потребуется персонаж, подобный Браудеру, непоколебимо уверенный в достоинствах своей цели. В конце интервью он полностью возвращается в режим супергероя. «Когда я приступил к этой миссии за справедливость, я был готов ко всему, что встречалось на моем пути. И … я не отступлю. Я буду продолжать бороться за справедливость, бороться за Сергея Магнитского, бороться за других жертв Путинский режим. Я не боюсь Их действий, заявлений и угроз, поэтому буду продолжать ».

