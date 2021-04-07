Битва за Беларусь: российский режим перед вестернизацией

Протестующий из Беларуси столкнется с ОМОНом в Минске в сентябре 2020 года, когда началось продемократическое движение протеста против белорусского диктатора Александра Лукашенко. (Тут. Через Reuters)

«Русизация» авторитарного режима Александра Лукашенко в Беларуси продолжается быстрыми темпами.

Минобороны Беларуси Рекламировать На этой неделе он перебрасывает танковый батальон к своей западной границе, недалеко от польской границы, что совпадает с опасным наращиванием российских войск. В Калининграде И Рядом с украинской границей .

Буквально за несколько дней до этого объявления белорусский заместитель начальника Генштаба Павел Моравеко Она сказала Масштабные совместные военные учения «Запад-2021» с Россией в сентябре будут посвящены ведению «смешанной войны» и будут включать наступательные и оборонительные возможности.

Между тем в МИД Беларуси заявили, что Несколько посольств закрылись В западных странах с суффиксом Утечки указывают Они будут в Польше, странах Балтии и Украине. Объявление было сделано всего через несколько дней после того, как появились сообщения о Лукашенко и лидере Кремля Владимире Путине. Говорить по телефону Об «угрозах», исходящих из Польши и США.

И российская газета Независимая газета Отчеты После ряда кадровых изменений Лукашенко переходит от позиции “информационного противостояния” к позиции “информационной войны”, в результате чего он назначает “идеологически проверенные кадры для руководства войсками”.

Новым министром информации Беларуси станет Владимир Перцов, ранее возглавлявший белорусский филиал московской телерадиокомпании “Мир”. Политический обозреватель Павел Усов Сообщите Независимой газете “Мир” является “символом медийного присутствия России на постсоветском пространстве”, а Берцов назвал его “идеологической кривой Москвы”.

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Эти военные, дипломатические и кадровые перемещения происходят в контексте Видимое расширение От экономического, политического и военного следа России в Беларуси. Это включает рекордное количество совместных военных учений, запланированных на этот год, что позволяет Москве использовать ротацию войск для создания физического, постоянного присутствия войск в стране; Кампания связанных с Кремлем олигархов по захвату жемчужин белорусской экономики; И усилия Москвы по созданию политических партий и СМИ, которые позволили бы России доминировать в постлукашенковской Беларуси.

Но с появлением четкой тенденции к русификации белорусского государства это стало так Другая динамика Он развивается в гражданском обществе Беларуси: граждане Беларуси все больше отворачиваются от России и принимают Запад. Тенденция четко прослеживается в недавних опросах общественного мнения.

В единственном опросе, проведенном в ноябре 2020 года, она провела Белорусский аналитический семинар 40% респондентов заявили, что Беларусь будет в лучшем положении в союзе с Россией, а 33% предпочли слияние с Европейским союзом. Это отмечено Крутой спуск В промосковских настроениях и росте проевропейских настроений после того, как тот же опрос был проведен в сентябре 2020 года, когда большинство в 52 процента высказались за слияние с Россией, и только 27 процентов поддержали более тесные связи с Европой.

Опросы также показывают резкое снижение поддержки Путина, который исторически пользовался огромной популярностью в Беларуси. По данным Chatham House, ноябрь 2020 г. Онлайн-опрос – 34,6 процента белорусов заявили, что их отношение к Путину ухудшилось из-за действий России в Беларуси после начала протестов в августе 2020 года. Только 7,5 процента заявили, что их мнение о Путине улучшилось. Точно так же 33,9% заявили, что отношения между Россией и белорусским народом ухудшатся из-за действий России. Только 18,3% сказали, что поправятся.

В Опрос Chatham House Все большее число белорусов также демонстрируют негативное отношение к интеграции с Россией. Согласно опросу, около 33,3% считают, что слияние с Россией сделает Беларусь более коррумпированной, 39,4% считают, что это будет означать конец белорусского государства, а 45% считают, что белорусы могут улучшить свою идентичность только в полностью независимой стране.

Аналогичным образом, опрос, проведенный Варшавским центром востоковедения (OSW) в конце ноября – начале декабря 2020 г. Показало, что 43% респондентов считают Россию самой большой угрозой суверенитету и территориальной целостности Беларуси, это самый высокий показатель среди всех опрошенных стран.

Изменение отношения также отражается в переоценке истории и идентичности страны. Белорусы все больше с нетерпением ждут европейской истории страны до ее присоединения к Российской империи в 1796 году, а именно веков, которые белорусские земли провели в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.

В OSW Опрос Покажите, например, что 62,2% белорусов считают, что их страна должна вдохновляться периодами, когда она не находилась под властью России. Согласно OSW, «многие белорусы считают, что их государство должно основываться на традициях Великого княжества Литовского или Речи Посполитой (39,7% и 6,3% соответственно), а не Советского Союза (28%). также следует отдать должное относительно хорошему исходу Республики Беларусь) Популярности (16,2%), недолговечному образованию, появившемуся в результате неудачной попытки построить независимое и антикоммунистическое белорусское государство в 1918 году ».

Линии боевых действий в Беларуси становятся все более четкими, противопоставляя сообщество, которое хочет двинуться на запад, режиму, который так обнимает Россию.

Поддерживая чаяния белорусского народа и гражданского общества, Запад оказывается на правильной стороне истории. Тем временем Кремль постепенно теряет белорусский народ и стремится получить геополитическое преимущество перед Западом, установив разлагающийся авторитарный режим.

Брайан Уитмор – старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, адъюнкт-профессор Техасского университета в Арлингтоне и ведущий подкаста The Power Vertical.

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