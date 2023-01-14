Битва за город соляных копей: российская армия претендует на победу в «Солидаре»

Российская армия заявила, что после долгого боя захватила украинский соляной рудник Соледар.

«Захват «Солидара» стал возможен в результате непрерывных бомбардировок противника силами наступательной, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии группировки войск России», — говорится в сообщении Минобороны России в пятницу. Однако украинские официальные лица заявили, что борьба за «Солидар» все еще продолжается, и обвинили Россию в «информационном шуме».

Би-би-си цитирует пресс-секретаря, который сказал, что победа позволит российским войскам продвинуться к соседнему городу Бахмут и изолировать там украинские силы.

Битва при Солидаре была одной из самых кровопролитных войн.

Город относительно небольшой, с довоенным населением всего 10 000 человек, и его стратегическое значение спорно. Но если подтвердится, что российские силы взяли его под контроль, Кремль, скорее всего, вздохнет с облегчением, сообщает BBC.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего выступления из Киева в пятницу заявил, что битва в регионе продолжается, но избегал каких-либо ссылок на претензии России на контроль над «Солидаром».

«Несмотря на то, что противник сосредоточил на этом направлении свои наибольшие силы, наши силы — Вооруженные Силы Украины и все силы обороны и безопасности — защищают государство», — сказал украинский президент.

— Янс

инт / ша

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