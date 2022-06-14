Битва за Донбасс может стать решающей в украинской войне | Новости войны России и Украины

День за днем ​​Россия атакует Донбасс Украины безжалостными артиллерийскими и авиационными ударами, медленно, но неуклонно продвигаясь к захвату промышленного центра своих соседей.

На четвертом месяце конфликта это была ответственная кампания, которая могла определить ход всей войны.

Победа России в битве за Донбасс означает, что Украина потеряет не только свою территорию, но и подавляющее большинство своих вооруженных сил, а Москва захватит больше территории и откроет Киеву возможность диктовать свои условия.

Поражение России в войне может заложить основу для украинского контрнаступления и привести к политическим потрясениям в Кремле.

После первоначальных попыток помешать вторжению в Киев и во второй по величине город Харьков без надлежащего планирования и координации Россия обратила свое внимание на Донбасс, где промосковские сепаратисты сражаются с украинскими силами с 2014 года. .

Полагаясь на дальнобойные бомбардировки, чтобы ослабить безопасность Украины, Россия извлекла уроки из своих предыдущих проступков.

Похоже, это работает: хорошо оснащенные российские силы одержали победу как в Луганской, так и в Донецкой областях, составляющих Донбасс, контролируя более 95 процентов первой и половину второй.

Украина теряет от 100 до 200 солдат в день, сказал Би-би-си советник президента Михаил Подоляк, потому что Россия «выдвинула на первый план все неядерное».

‘Очень сложно’

Министр обороны Украины Алексей Резников охарактеризовал военную ситуацию как «чрезвычайно сложную», сославшись на древнее жертвенное божество, заявив, что «у русского молока есть много способов проглотить человеческие жизни, чтобы удовлетворить свое имперское эго».

Пока в России бушевала война, многие думали, что президент России Владимир Путин может заявить о своей победе после нескольких побед на Донбассе, а затем выйти из конфликта, который нанес серьезный ущерб экономике его страны и истощил ее ресурсы.

Но Кремль ясно дал понять, что ожидает, что Украина признает все достижения России, включая аннексию Крымского полуострова в 2014 году, что Киев отверг.

Российские силы контролируют все побережье Азовского моря, включая стратегический порт Мариуполь, весь Керсонский район — главные ворота в Крым — и большую часть Запорожской области, что позволяет глубже проникнуть в Украину. Некоторые ожидают, что Путин остановится.

Западные власти по-прежнему ценят способность украинских сил защищать свою страну, яростно сражаться, полагаться на артиллерию и часто отступать на определенных участках при проведении контратак.

Говоря анонимно, высокопоставленный западный чиновник объяснил Associated Press, что российская кампания «продолжает вызывать глубокую озабоченность на всех уровнях», добавив, что силам Москвы «требуются недели, чтобы достичь даже скромных тактических целей, таких как захват частных деревень». .

В прошлом месяце русские потеряли почти целый батальон при попытке построить мост через реку Шиварский Донец. Сотни были убиты, десятки единиц бронетехники уничтожены.

«Это похоже на стратегический прогресс или хаос», — сказал чиновник.

Россия имеет явное преимущество в артиллерии в битвах за Донбасс благодаря большому количеству тяжелых гаубиц и реактивных установок и достаточному количеству боеприпасов. Украинцы должны экономно использовать свою артиллерию, а русские постоянно нацеливаются на их линии снабжения.

Украина стала получать больше тяжелого вооружения от западных союзников, которые поставили десятки гаубиц и теперь планируют поставить несколько реактивных установок.

«В контексте этой войны мотивы России становятся все более актуальными для земельной ситуации», — сказала Элеонора Тафуро Амбросетти, исследователь Итальянского института международных политических исследований в Милане. Он отметил, что Россия может попытаться нанести еще больший ущерб экономике Украины, захватив всю ее береговую линию, чтобы перекрыть доступ к судоходству.

Москва Черноморские цели

Высокопоставленный российский генерал уже высказался о планах отрезать Украину от Черного моря, захватить Николаевскую и Одесскую области до румынской границы и позволить Москве проложить сухопутный путь на сепаратистскую территорию Молдовы. В Приднестровье действует российская военная база.

Все подобные амбиции зависят от успеха Москвы на Востоке.

Поражение в битве за Донбасс поставит Киев в шаткое положение, поскольку новые люди не будут обладать способностями закаленных войной воинов, сражающихся на Востоке, и не будут иметь достаточного количества западного оружия, чтобы противостоять глубинному российскому импульсу.

Украинские официальные лица развеяли эти опасения, выразив надежду, что вооруженные силы их страны смогут контратаковать и противостоять наступлению России.

«План Украины понятен: Киев перебрасывает российских военных, пытаясь выиграть время для большего распространения западных вооружений, в том числе систем ПВО, в надежде начать эффективное контрнаступление», — сказал Николай Сангуровский, аналитик Центра им. Расумкова. Центр. Киевский аналитический центр.