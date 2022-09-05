Битва эзотериков возрождается в России на фоне пандемии

Как долго продлится война России в Украине? Вернет ли она территории, утраченные Москвой под руководством президента Владимира Зеленского? Что спровоцирует конец правления президента Беларуси Александра Лукашенко? Пытливые умы могут найти ответы на эти и другие вопросы на российском YouTube, где самопровозглашенные «тарологи» дают показания несколько раз в день. В недавнем видео Набравшая 25 000 просмотров таролог Алиса заверила свою аудиторию, что «Россия победит» в сеансе об окончании войны с Украиной. Раздавая карты Таро на столе, украшенном серебряными коробками, песочными часами и контейнером с надписью «божественные двери», он предсказал, что конфликт закончится в январе. Бум такого контента является частью возрождения эзотерики, которая в широком смысле включает в себя оккультные и духовные практики, которая стала свидетелем войны, экономического кризиса и пандемии коронавируса, вырвавшей с корнем повседневную жизнь по всей России. Елена Алексеева, таролог и астролог из Екатеринбурга, расположенного в центре России, сказала, что после российского вторжения в Украину люди все больше тяготеют к альтернативным источникам информации.

«Уровень неразберихи увеличился. Не только в России, но и в мире в целом», — сказала Алексеева, которая недавно переехала на армянский горный курорт Дилижан со своим бойфрендом. «Когда вы не можете доверять знакомому, вы повсюду ищете поддержку». Но непредсказуемость означает, что трудно делать прогнозы, по словам Алексеевой. «Проблема в том, что из-за возросшей путаницы возможности также смешиваются. Так что гадание на будущее, например, очень условно», — сказал он The Moscow Times в обмене сообщениями в Telegram. Практики чтения Таро, нумерологии, астрологии и других оккультных занятий могут похвастаться сотнями тысяч подписчиков в социальных сетях, где они предлагают прогнозы на все, от новостей до финансового и романтического будущего своих подписчиков. READ МС-21 передан на север России для испытания самолета на естественное обледенение | Новости Видео, размещенные блоггером по Таро AliSA, присоединившимся к YouTube в 2018 году, набрали почти 12 миллионов просмотров. Популярность духовности и мистицизма в России имеет долгую историю, но экономический коллапс и социальный хаос, последовавшие за распадом Советского Союза, привели к недоверию к государственным институтам, традиционной науке и медицине, что привело к повышенному интересу к мистицизму. , Эзотерика и лженаука.

Гадание на «Кофе и Таро» в Москве.

Кофе_Таро / Instagram



Самозваные экстрасенсы, такие как Анатолий Кашбровский и Алан Сумак, привлекли огромную аудиторию в 1990-е годы гипнотическими «телевидением», которое утверждало, что лечит недуги зрителей. По мере того, как пандемия коронавируса охватила Россию, эзотерика, казалось, обрела некоторую популярность, которой она пользовалась в 1990-х годах. Продажи книг по гаданию, духовным практикам, внимательности и позитивному мышлению в России вырос 53% в прошлом году, по данным издательства «Эксмо-АСТ». Спрос на карты Таро на российской онлайн-площадке Wildberry вырос за тот же период на 486%, сообщает деловая газета «Коммерсантъ». сообщил В феврале. Мало того, что Кашбировский вернулся в эфир во время эпидемии, так еще и стали популярными секты и на рынке появились новые варианты занятий эзотерикой. «Наша кофейня стала очень популярной среди москвичей», — сказал представитель магазина «Кофе и Таро», открывшегося в столице России в прошлом году и предлагающего услуги гадания на картах Таро в условиях кофейни.

Анатолий Кашбировский во время сеанса массового гипноза в Москве.

Роберт Неделев / Тас



«Каждому нужна надежда и положительные эмоции. Нам удалось создать место, где люди могут получить помощь и поддержку и поверить в волшебство», — сказал представитель The Moscow Times в обмене сообщениями в Instagram. READ Прямые трансляции: война России в Украине С началом войны с Украиной 24 февраля перспективы многих россиян снова омрачены неопределенностью. «Правда, что- [esotericism is] Уход от реальности, где все ужасно. Это и терапия, и автоматизм, и отрицание ответственности за реальность», — сказал Андрей Колесников, эксперт по России Фонда Карнеги за международный мир. В России вера в суеверия часто пересекается с религией. Майский отчет показал, что в общей сложности 71% россиян исповедуют православную веру, но только половина респондентов считают себя религиозными. Перепись По данным независимого социологического опроса Левада-центра. «Доля россиян, верящих в «Царство небесное» и «Сглаз и порчу», примерно одинакова», — написал социолог в сопроводительном отчете. Тем не менее, некоторые считают, что повышенный спрос на эзотерику в последние годы связан с изменениями в предложении, а не с большей неопределенностью.

Книги по эзотерике в московском магазине.

информационное агентство Москва

