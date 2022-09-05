Битва эзотериков возрождается в России на фоне пандемии

Как долго продлится война России в Украине? Вернет ли она территории, утраченные Москвой под руководством президента Владимира Зеленского? Что спровоцирует конец правления президента Беларуси Александра Лукашенко?
Пытливые умы могут найти ответы на эти и другие вопросы на российском YouTube, где самопровозглашенные «тарологи» дают показания несколько раз в день.
В недавнем видео Набравшая 25 000 просмотров таролог Алиса заверила свою аудиторию, что «Россия победит» в сеансе об окончании войны с Украиной.
Раздавая карты Таро на столе, украшенном серебряными коробками, песочными часами и контейнером с надписью «божественные двери», он предсказал, что конфликт закончится в январе.
Бум такого контента является частью возрождения эзотерики, которая в широком смысле включает в себя оккультные и духовные практики, которая стала свидетелем войны, экономического кризиса и пандемии коронавируса, вырвавшей с корнем повседневную жизнь по всей России.
Елена Алексеева, таролог и астролог из Екатеринбурга, расположенного в центре России, сказала, что после российского вторжения в Украину люди все больше тяготеют к альтернативным источникам информации.
«Уровень неразберихи увеличился. Не только в России, но и в мире в целом», — сказала Алексеева, которая недавно переехала на армянский горный курорт Дилижан со своим бойфрендом.
«Когда вы не можете доверять знакомому, вы повсюду ищете поддержку».
Но непредсказуемость означает, что трудно делать прогнозы, по словам Алексеевой.
«Проблема в том, что из-за возросшей путаницы возможности также смешиваются. Так что гадание на будущее, например, очень условно», — сказал он The Moscow Times в обмене сообщениями в Telegram.
Практики чтения Таро, нумерологии, астрологии и других оккультных занятий могут похвастаться сотнями тысяч подписчиков в социальных сетях, где они предлагают прогнозы на все, от новостей до финансового и романтического будущего своих подписчиков.
Видео, размещенные блоггером по Таро AliSA, присоединившимся к YouTube в 2018 году, набрали почти 12 миллионов просмотров.
Популярность духовности и мистицизма в России имеет долгую историю, но экономический коллапс и социальный хаос, последовавшие за распадом Советского Союза, привели к недоверию к государственным институтам, традиционной науке и медицине, что привело к повышенному интересу к мистицизму. , Эзотерика и лженаука.
Самозваные экстрасенсы, такие как Анатолий Кашбровский и Алан Сумак, привлекли огромную аудиторию в 1990-е годы гипнотическими «телевидением», которое утверждало, что лечит недуги зрителей.
По мере того, как пандемия коронавируса охватила Россию, эзотерика, казалось, обрела некоторую популярность, которой она пользовалась в 1990-х годах.
Продажи книг по гаданию, духовным практикам, внимательности и позитивному мышлению в России вырос 53% в прошлом году, по данным издательства «Эксмо-АСТ». Спрос на карты Таро на российской онлайн-площадке Wildberry вырос за тот же период на 486%, сообщает деловая газета «Коммерсантъ». сообщил В феврале.
Мало того, что Кашбировский вернулся в эфир во время эпидемии, так еще и стали популярными секты и на рынке появились новые варианты занятий эзотерикой.
«Наша кофейня стала очень популярной среди москвичей», — сказал представитель магазина «Кофе и Таро», открывшегося в столице России в прошлом году и предлагающего услуги гадания на картах Таро в условиях кофейни.
«Каждому нужна надежда и положительные эмоции. Нам удалось создать место, где люди могут получить помощь и поддержку и поверить в волшебство», — сказал представитель The Moscow Times в обмене сообщениями в Instagram.
С началом войны с Украиной 24 февраля перспективы многих россиян снова омрачены неопределенностью.
«Правда, что- [esotericism is] Уход от реальности, где все ужасно. Это и терапия, и автоматизм, и отрицание ответственности за реальность», — сказал Андрей Колесников, эксперт по России Фонда Карнеги за международный мир.
В России вера в суеверия часто пересекается с религией.
Майский отчет показал, что в общей сложности 71% россиян исповедуют православную веру, но только половина респондентов считают себя религиозными. Перепись По данным независимого социологического опроса Левада-центра.
«Доля россиян, верящих в «Царство небесное» и «Сглаз и порчу», примерно одинакова», — написал социолог в сопроводительном отчете.
Тем не менее, некоторые считают, что повышенный спрос на эзотерику в последние годы связан с изменениями в предложении, а не с большей неопределенностью.
«Это рыночный, экономический, маркетинговый феномен, — сказала The Moscow Times в пресс-релизе Лида Павлова, владелица московского магазина Modern Magic.
«Люди всегда нуждались в мистических способах связи с миром и с собой», — сказал он.
И наоборот, Павлова опасается, что международные санкции, введенные в результате вторжения на Украину, прервут поставки в Россию высококачественных эзотерических материалов.
«В начале 2020-х нам наконец-то предоставили разнообразную качественную продукцию. «Что теперь будет в России с этим разнообразием рынка, непонятно», — сказал он.
Но в магазине «Кофе и Таро» в центре Москвы таких опасений нет.
«К нам приезжают туристы из разных городов, а также люди из других стран заказывают онлайн-консультации у наших тарологов», — рассказал представитель Gabi and Tarot.
И кафе стремится расширить свои знания по всей России.
«Это инструменты, которые помогают достигать поставленных целей, принимать правильные решения и выбирать собственный путь», — сказал представитель. «Теперь мы готовы… открывать франшизы в других городах».
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