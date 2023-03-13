Би-би-си отозвала Линекера из-за твита, критикующего план Великобритании по предоставлению убежища.

ЛОНДОН (AP) — В понедельник BBC объявила перемирие в своей конфронтации со спортивным комментатором Гэри Линекером, отражая свой комментарий о бывшем великом футболисте. Из-за твита с критикой спорной новой иммиграционной политики правительства Великобритании. .

Это изменение последовало за выходными хаоса и кризиса для британской Национальной радиовещательной корпорации, финансируемой государством. который столкнулся с массовой негативной реакцией после того, как один из его самых популярных ведущих был исключен из игры за выражение политического мнения.

Тим Дэви, генеральный директор BBC, сказал: «Гэри является важной частью BBC, и я знаю, насколько важна BBC для Гэри, и я с нетерпением жду возможности рассказать о нем в следующие выходные».

62-летний Линекер сказал, что он «рад, что мы нашли путь вперед».

Волнения вызваны планом, объявленным британским консервативным правительством на прошлой неделе, чтобы попытаться помешать десяткам тысяч мигрантов в год добраться до страны на небольших лодках через Ла-Манш. Новый законопроект заблокирует ходатайства о предоставлении убежища от всех, кто прибывает в Великобританию несанкционированным путем, и заставит правительство задерживать их и депортировать «в их родную страну или безопасную третью страну».

законодательство Это было осуждено группами беженцев и Организацией Объединенных Наций, и правительство признает, что это может нарушать международное право.

Линекер, один из самых уважаемых игроков Англии и самый высокооплачиваемый телеведущий компании, был отстранен от должности после того, как назвал план «невероятно жестоким» и описал язык правительства как «немного отличающийся от того, что использовался в Германии в 1930-х годах».

Daily Telegraph и Daily Mail — две правые газеты, давно критикующие BBC, — выразили возмущение по поводу того, что они назвали в заголовках «нацистскими» комментариями Линекера, хотя он не использовал это слово.

Консервативное правительство назвало сравнение Линекера оскорбительным и неприемлемым, а некоторые законодатели заявили, что Би-би-си должна его уволить.

Телекомпания объявила в пятницу, что Линекер «отступит» до тех пор, пока не согласится оставить свои твиты в рамках правил добросовестности BBC.

Критики обвинили его в подавлении свободы слова, и BBC была вынуждена отменить большую часть своих спортивных программ на выходных после того, как комментаторы, аналитики и игроки Премьер-лиги отказались выходить в эфир в знак поддержки Линекера.

Флагманская программа «Матч дня» была сокращена с обычных 90 минут ярких моментов и анализа до подборки из 20 минут клипов из сегодняшних игр без комментариев или обсуждений. Другие теле- и радиопрограммы о футболе были исключены из субботнего и воскресного расписания по мере распространения бойкота.

В понедельник Дэйви заявил, что Би-би-си «правильно поступила», отстранив Линекера от должности, но теперь будет проведен независимый обзор правил социальных сетей для устранения «серых зон» в правилах.

«С этого момента и до момента публикации обзорных отчетов Гэри будет придерживаться редакционных правил», — сказал он.

Дэйви сказал, что Би-би-си «привержена беспристрастности в своем уставе», а также своей приверженности свободе выражения мнений.

«Это трудный баланс, чтобы сделать правильный выбор», — сказал он.

Возмущение отражает идиосинкразический характер британских СМИ, где газеты имеют высокое мнение, а новостные вещатели должны быть сбалансированы, особенно BBC, финансируемая налогоплательщиками, которая обязана быть беспристрастной.

Кризис со всей очевидностью показал давление, с которым 100-летняя Би-би-си долгое время сталкивалась во все более поляризованном политическом и медийном мире. Правые часто чувствуют левый уклон в новостях ведущего, в то время как некоторые либералы обвиняют его в консервативной предвзятости.

Оппозиционные политики обвиняют правительство в политическом вмешательстве, оказывая давление на проконсервативных руководителей Би-би-си. Дэйви — бывший кандидат от консерваторов в местные органы власти. Председатель Би-би-си Ричард Шарп — донор-консерватор, который в 2021 году помог оформить ссуду тогдашнему премьер-министру Борису Джонсону, за несколько недель до того, как Шарп был назначен на работу в Би-би-си по рекомендации правительства.

Консерваторы также периодически предлагают изменить модель финансирования BBC. Он получает много денег от лицензионных сборов, уплачиваемых всеми домохозяйствами, имеющими телевизор.

Представитель оппозиционной Лейбористской партии по культуре и СМИ Люси Пауэлл заявила, что консерваторы «долгое время хотели подорвать Би-би-си».

«Помимо обзора руководящих принципов социальных сетей BBC, эта история должна побудить правительство изучить, как защитить и продвигать независимую и справедливую BBC», — сказала она.

Стремясь к беспристрастности, BBC запрещает сотрудникам новостей выражать свои политические взгляды.

Линекер, как фрилансер, который не занимается новостями или текущими событиями, не связан теми же правилами и иногда раздвигал границы того, что Би-би-си считает приемлемым. В прошлом году BBC обнаружила, что Linker нарушил правила, опубликовав твит о предполагаемых пожертвованиях от русских тори.

Джеймс Хардинг, бывший директор отдела новостей Би-би-си, сказал, что компания попала в «беспорядок» из-за вопроса о беспристрастности.

Он сказал, что для вещательной компании, «которая сообщает новости и информацию, информирующую страну, важно быть беспристрастной», но добавил: «У вас не может быть доступа к миру, где BBC подвергает цензуре мнения каждого писателя, режиссера, музыканта. , спортивный деятель, ученый и предприниматель».

Линекер сказал, что это были «фантастические несколько дней», и поблагодарил коллег за поддержку. Он не проявлял никаких признаков прекращения использования социальных сетей.

«Последняя мысль: какими бы трудными ни были последние несколько дней, они просто не идут ни в какое сравнение с необходимостью бежать из дома от преследований или войны в поисках убежища в далекой стране», — написал он в Твиттере своим 8,8 миллионам подписчиков. «Приятно видеть сочувствие к их бедственному положению со стороны многих из вас».

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