Би-би-си раскритиковала показ фильма Рики Джервейса, в котором марионетки танцуют с российскими солдатами | ТВ и радио | Шоу-бизнес и ТВ

В фильме, который транслировался по BBC, Рики Жерве играет злодея Доминика Бэджа, а комик объединяется с криминальным вдохновителем Константином, который выглядит в точности как Кермит. Сюжет вращается вокруг Константина, который сбежал из сибирского ГУЛАГа, чтобы присоединиться к своему подчиненному Доминику в заговоре с целью кражи драгоценностей британской короны. Однако вскоре настоящий Кермит попадает в засаду в Берлине и арестовывается полицией.

Затем Кермита доставили в русскую тюрьму ГУЛАГ, расположенную в Сибири, где полиция приняла его за Константина.

Можно услышать, как Кермит кричит: «У вас не та жаба», прежде чем его посадят в тюрьму.

Затем Кермита тепло встретили его товарищи-русские заключенные, которых они считали Константином.

«Я думаю, ты снова отвечаешь за тюрьму», — сказал один из заключенных. «Вот, возьми корону».

ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: звезда Coronation Street Адам Барлоу рассказывает об уходе из мыла ITV