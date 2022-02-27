В фильме, который транслировался по BBC, Рики Жерве играет злодея Доминика Бэджа, а комик объединяется с криминальным вдохновителем Константином, который выглядит в точности как Кермит. Сюжет вращается вокруг Константина, который сбежал из сибирского ГУЛАГа, чтобы присоединиться к своему подчиненному Доминику в заговоре с целью кражи драгоценностей британской короны. Однако вскоре настоящий Кермит попадает в засаду в Берлине и арестовывается полицией.
Затем Кермита доставили в русскую тюрьму ГУЛАГ, расположенную в Сибири, где полиция приняла его за Константина.
Можно услышать, как Кермит кричит: «У вас не та жаба», прежде чем его посадят в тюрьму.
Затем Кермита тепло встретили его товарищи-русские заключенные, которых они считали Константином.
«Я думаю, ты снова отвечаешь за тюрьму», — сказал один из заключенных. «Вот, возьми корону».
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Однако вскоре они понимают, что Кермит был мошенником, а вовсе не Константином.
Позже заключенная Надя дружит с Надей (которую играет Тина Фей) и русскими заключенными Кермитом и учит их петь и танцевать.
Затем их видят танцующими на сцене, прежде чем друзья Кермита наконец спасают его.
«Не могу поверить, что вы здесь, так приятно вас видеть, ребята», — начал Кермит.
Украинское население было вынуждено бежать из любимой страны, а часть из них не смогла спастись, так как по всему городу прогремели взрывы.
Согласно сообщениям, по состоянию на утро субботы в Украине зарегистрировано 198 летальных исходов, трое из которых дети.
В результате вторжения пострадали более 1000 граждан Украины.
В социальных сетях, чтобы поделиться своим гневом по поводу показа фильма, Линн была в ярости: «Молодцы @BBC, что сегодня выбрали самый деликатный семейный фильм… Маппеты танцуют и поют с русскими солдатами, и песня о том, что нельзя выбраться из их тюрьмы… Отличная работа!! #серьезно #checkyourlistings #Unbelievable #BBC1».
Аарон написал: «Ха-ха, самые разыскиваемые куклы на BBC1 — идеальное время, чтобы снять фильм о криминальном авторитете в России». (так в оригинале)
Элвин написал в Твиттере: «Опять эти милые люди из BBC играют в Блиндера со своим самым разыскиваемым шоу кукол. Фильм о русских и ГУЛАГе. Вы не можете это придумать». (так в оригинале)
При этом Натали добавила: «Безвкусица с Би-би-си с куклами. Русские снова поют вместе в конце».
Пользователь @Thinktsforwhy прокомментировал: «BBC показывает пьесу «Самые разыскиваемые куклы», в которой Кермит содержится в русском лагере… (sic)
Жалобы BBC_C Почему BBC показала Маппет-шоу в России сегодня? — спросил Барри.
Кэм продолжил: «Рикигервейс, неужели BBC недальновидна в своем самом популярном кукольном спектакле? (так в оригинале)
Express.co.uk связался с BBC для получения комментариев.
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