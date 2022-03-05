«Бледно-голубая точка» НАСА напоминает о напряженности времен холодной войны между Россией и Западом

Через три дня после неспровоцированного нападения России на Украину НАСА опубликовало в Твиттере изображение Земли издалека — наша планета видна как бледно-голубая точка под потрясающим золотом колец Сатурна, освещенных сзади солнцем, прямо рядом с массивным черным полукругом. Сам Сатурн в силуэте.

«Вот вы где», — написало космическое агентство США в Твиттере, прежде чем отметить, что изображение было сделано девять лет назад, в 2013 году, миссией НАСА «Кассини» к окруженному кольцом газовому гиганту.

Но значение публикации этой фотографии в Твиттере в то время гораздо глубже, чем просто годовщина, хотела этого НАСА или нет.

Изображение Кассини — не первое изображение Земли в виде бледно-голубых точек, сделанное космическим кораблем. Эта честь принадлежит «Вояджеру-1», который 14 февраля 1990 года направил свои камеры на Землю, когда зонд НАСА покидал Солнечную систему.

Земля кажется бледнее, даже меньше, истинная точка в безбрежности космоса на изображении «Вояджера-1», и именно известный планетолог и научный репортер Карл Саган популяризировал термин «тусклая голубая точка» в своей одноименной книге 1994 года. .

«Оглянитесь на точку. Это здесь. Этот дом. Это мы. Он написал в нем: Все, кого вы любите, все, кого вы знаете, все, о ком вы слышали, и каждый человек, который когда-либо жил, прожил свою жизнь. »

«Подумайте о реках крови, которые пролили все эти генералы и императоры, пока они в славе и победе не стали временными хозяевами крошечной доли точки».

Саган был активным сторонником ядерного разоружения и писал об ужасе, который может развязать миру ядерная война между США и тогдашним Советским Союзом, а также об ужасе войны вообще.

Твит НАСА в минувшие выходные был опубликован после того, как Российская Федерация, страна-правопреемница Советского Союза, через три дня после вторжения в Украину снова подняла призрак глобальной ядерной войны, призрак, который, как многие надеялись, был похоронен под железными обломками. Занавес и Берлинская стена.

Это также произошло из-за того, что НАСА и Европейское космическое агентство пытаются преодолеть политическое минное поле, пытаясь максимально сотрудничать с международными санкциями, а также поддерживать критически важное сотрудничество со своими коллегами из ЮАР для проведения совместных операций на Международной космической станции. в настоящее время находится экипаж из четырех американцев и одного космонавта ЕКА, а также двух российских космонавтов.

Россия является партнером космической станции с 1993 года и в течение последних 21 года внесла свой вклад в строительство и постоянное пилотирование МКС, которая является передовой базой для мирного международного сотрудничества над тем, что в какой-то перспективе является относительно небольшой бледно-голубой точкой.