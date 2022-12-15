Ближайшие полгода станут решающими в борьбе с Россией во многом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ближайшие полгода станут во многом решающими в отражении российской агрессии.

Об этом он заявил в онлайн-обращении к Европейский СоветОб этом сообщает Укринформ.

«Следующие полгода будут во многом решающими в противостоянии, которое Россия начала своей агрессией. Агрессией против Украины и против каждого из вас, потому что конечная цель России находится намного за пределами наших границ и украинского суверенитета. Следующие шесть месяцев потребуют от нас больших усилий, чем те, которые были приложены», — подчеркнул глава государства. За последний период».

Зеленский заявил, что российский энергетический терроризм во всех его проявлениях должен быть побежден.

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Он также призвал партнеров обеспечить стабильную зиму в Украине и продолжать делать все возможное для поддержки энергоснабжения украинцев.

Президент подчеркнул, что Украине также необходимо больше оборонной поддержки, которая не должна быть меньше, чем в последние полгода.

Зеленский отметил: «Нам нужно больше современного оружия и больше поставок».

Кроме того, он призвал европейцев поддержать украинскую формулу мира.

Президент добавил, что 23 декабря исполнится полгода, как Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза, и за это время «Украина и вся Европа стали сильнее, и мы сохраняем единство, и для этого находим эффективные ответы на любые антиевропейские вызовы».

Глава государства отметил, что украинцы вместе со странами Евросоюза отстаивают общие ценности и добиваются «осязаемых побед». Он отметил, что Харьковская область, часть Херсонской области и город Херсон были освобождены от российских оккупантов за последние полгода.

«Это освобождение показало миру, что наша общая защита — это не что-то случайное, а наша неотъемлемая и непреодолимая сила», — сказал Зеленский, поблагодарив Евросоюз за «масштабную и разностороннюю помощь» Украине.

Как сообщалось, в ноябре президент Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира. В частности, это касается радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождения всех военнопленных и депортированных, выполнения Устава ООН, восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывода российских войск и прекращение боевых действий, восстановление справедливости, борьба с экоцидом, предотвращение эскалации, стабилизация Конец войны.